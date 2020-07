Remueven a Fiscal en Materia de Delitos Electorales

Remueven de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora a Pedro Pablos Chirinos Benítez, quien a su vez denunció amenazas y actos de intimidación para que presentara la renuncia, por lo que teme por su seguridad y la de su familia.

Chirinos Benítez expuso que recibió un oficio expedido el 9 de julio por Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal General de Justicia del Estado (FGJE) donde le notifica que se le remueve de su cargo, conforme a las atribuciones que le confiere en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sin dar una razón o motivo.

Este lunes acudió al Congreso del Estado para solicitar una audiencia con los integrantes de la Comisión de Justicia y en un momento dado ante el Pleno, para que evalúen su trabajo y desempeño, al asegurar que fue designado por el Poder Legislativo y en la dinámica del nombramiento establevr un mecanismo para posible remoción.

Subrayó que agotará todas las instancias instituciones disponibles; además, cabe la posibilidad que el Congreso del Estado pueda objetar su remoción.

Antes de trasladarse al recinto legislativo llegó a su oficina personal, un visitador, le quitaron vehículos, intimidaron al personal a su cargo e incluso se trató de impedir su movilidad para dirigirse al Congreso, comentó.

“Recibí amenazas e intimidación y debo actuar conforme a la ley porque soy un hombre de leyes y debo defender mi dignidad y la de mi familia, sobre todo en este contexto de la pandemia (por Covid -19). Me preocupa mucho esta situación que no se me haya dado una razón y vengo a pedir una audiencia con los diputados”, precisó.

Relató que en la fiscalía a su cargo han sido víctimas y rehenes de muchas circunstancias administrativas y políticas, las cuales se reservará hasta que tenga la audiencia con los legisladores.

“Pero si tengo que señalar que he sido amenazado e intimidado para no seguir adelante e incluso se me presionó para entregar la renuncia, temo por la seguridad mía y la de mi familia y solicito a todas las autoridades conducentes a intervenir”, dijo Chirinos Benítez al subrayar que tiene dos hijos de 2 y 4 años de edad.

Consideró que le están dando un trato indigno, pero sobre todo no le han expuesto la razón en concreto ni aparente para removerlo de su cargo.

“Yo necesito que el Congreso del Estado y cualquier otra autoridad se manifieste para que me informe qué fue lo que pasó, si así pasa con los propios imagínese con los extraños”, puntualizó.