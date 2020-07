Reiteran acusación por “moches” en la Conade

El empresario veracruzano que acusó de extorsión a la titular de la Conade, Ana Guevara, incurrió en su momento en actos de corrupción al aceptar pagar para obtener contratos para los servicios de comedor para deportistas.

Jesús Chaín y Rafael Sánchez, abogados de la empresa CIMCSA y quienes ya habían denunciado a Guevara ante la Fiscalía General del Veracruz y después ante la FGR, reconocieron que, obligado por las circunstancias, su cliente se prestó al denominado moche pues para obtener contratos en Conade ahora el mecanismo funciona así.

«En este País y en este momento no se trabaja y no se hace una selección de contrato lícita, no hay manera de tener un contrato licitando.

«(Nosotros) vimos un acto de corrupción pero el cliente tomó la decisión y no había de otra para poder entrar a vender en la Conade», expuso Chaín en videoconferencia de prensa.

Los abogados insisten en que la medallista olímpica en Atenas 2004 está detrás de toda la trama de corrupción y extorsión así como del atentado que sufrieron el pasado 10 de junio y que ya presentaron las pruebas correspondientes ante las autoridades, la mayoría mensajes de texto de whats app y fotografías, con las que dicen sustentar sus aseveraciones.

Chaín reveló que tras la denuncia interpuesta ante la FGR han recibido amenazas y también que un funcionario de la Conade les ofreció 10 millones de pesos «para que paremos esto».

Al cuestionarle sobre el nombre del directivo, primero dijo que no podía revelarlo, argumentando que se afectaría el proceso, y después precisó que el mensaje había sido «a través de una fuente», es decir no directamente del funcionario.

Los denunciantes esperan ser recibidos este miércoles por la secretaría de la Función Pública en un lugar por definir.