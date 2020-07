Recuerdan vida y obra de Adolfo de la Huerta

Como un personaje revolucionario y humanista, que siempre defendió sus ideales, describieron a Adolfo de la Huerta Marcor (1881-1955), expresidente de México y exgobernador de Sonora, durante la transmisión en vivo de un conversatorio, en conmemoración de su 65 aniversario luctuoso.

El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) se unió a este reconocimiento nacional impulsado por la Presidencia de la República, mediante su coordinación Nacional de Memoria Histórica, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Coordinación Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Durante esta charla, moderada por Joaquín Robles Linares, coordinador de Casas de la Cultura del Estado de Sonora y expresidente de la Sociedad Sonorense de Historia y nutrida por Miguel Grijalva Dávila, historiador especialista en el periodo post-revolucionario y Bulmaro Pacheco Moreno, columnista, ideólogo político y escritor, destacaron la trayectoria de este personaje sonorense nacido en Guaymas, Sonora.

“Es de esos personajes poliédricos de la historia, la política, la cultura, porque desde mi punto de vista muy pocos individuos dentro de la historia cultivan tantas facetas y tienen vertientes tan ricas como Adolfo de la Huerta”, expresó Robles Linares.

Pacheco Moreno detalló que Adolfo de la Huerta es un personaje que a lo largo de los años se le ha considerado como el referente moral de la Revolución Mexicana por ser hijo de padres de clase media, político, y que muere como empleado federal en 1955 a los 74 años, jamás se le supo o se le discutió riqueza mal habida, crímenes, o enriquecimiento inexplicable.

Miguel Grijalva explicó que Adolfo de la Huerta destacó entre los revolucionarios porque al parecer estaba hecho con un “molde” distinto al de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez, sonorenses que también llegaron a la Presidencia de la República, nunca fue militar y se dedicó a la política, fue “maderista” desde el inicio y revolucionario de primera hora.

Trayectoria política

Adolfo de la Huerta fue diputado local del Congreso del Estado de Sonora, Gobernador de Sonora en dos ocasiones, senador y, durante un corto periodo fue presidente interino, de junio a noviembre de 1920; tras la derrota de Venustiano Carranza, dejó un país pacificado y listo para que el presidente electo, Álvaro Obregón, tomara el poder.

Fue exiliado tras el asesinato de Obregón en 1928 y regresó a México después de 11 años, fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró visitador general de Consulados Mexicanos en Estados Unidos, y fue asesor de los presidentes sobre asuntos políticos hasta su muerte el 9 de julio de 1955.

Los panelistas destacaron, también, que aunque se desconoce el autor de la letra del himno sonorense “Sonora Querida”, es muy probable que sea del expresidente Adolfo de la Huerta.

“En una tarde de jugo de naranja y café en Guaymas en su residencia, don Adolfo dijo que él la compuso, y alguien le preguntó ¿Por qué no la registraste?, porque no podía pasar a México, dijo. Y se fue desde 1924, hasta 1936 que ya Cárdenas le arregla su pensión, su grado militar y lo demás, pero en la canción es obvio, dice ‘Nogales frontera por donde quisiera a mi tierra volver’, ‘Aquel Bacatete donde el 17 yo me pronuncié’, o ‘Guaymas querida’, donde conoció a doña Clarita Oriol; toda la letra es una síntesis de nostalgia de un tipo que tenía una formación humanista impecable, pero también una sensibilidad cultural”, expresó Bulmaro Pacheco.

Como parte de los festejos conmemorativos en la memoria de Adolfo de la Huerta Marcor, el programa incluyó una exposición de documentos y objetos históricos de su propiedad, compilados por el historiador guaymense Mauro Esteban Barrón Robles, con apoyo de la historiadora y archivista, Isabel Moreno Castro, encargada del Archivo y documentación histórica del ISC.

Asimismo, se transmitió la videoconferencia “Adolfo de la Huerta, una vida entre la Revolución y la música”, por parte de la SHCP federal, con la participación de Joaquín Robles Linares Negrete.