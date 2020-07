Realizan quinta caravana anti AMLO

Por quinta ocasión se llevó a cabo una caravana vehicular organizada por integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), para exigir la dimisión antes del 30 de noviembre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Fueron alrededor de 100 vehículos los que participaron en esta manifestación que inició alrededor de las 10 de la mañana en el cruce del bulevar Morelos y López Portillo, continuó por el Rodríguez y terminó en las escalinatas del Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora, donde gritaron consignas contra el gobierno de López Obrador y dieron lectura a un posicionamiento.

El representante del movimiento en Hermosillo, Adrián Gallardo Rangel, puntualizó que los mexicanos están hartos de las políticas públicas implementadas por López Obrador, quien llegó al poder a base de mentiras y engaños y tiene sumido al país en la pobreza.

«AMLO tomó el mando de México y como mandatario dijo que iba a cumplirle a los mexicanos y no lo está haciendo. A base de mentiras estafa al pueblo, y tenemos la peor crisis económica que ha azotado al país en los últimos años.

AMLO tiene que irse, es un dictador, está destruyendo la patria mexicana, por eso exigimos un juicio constitucional y que se vaya por sus propios pies», dijo Gallardo Rangel.

Comentó que son más de 190 ciudades del país que se han sumado a este movimiento Somos Frena/ Frente Nacional Anti AMLO, y más de 60 millones de mexicanos que exigen que López Obrador se vaya porque sus políticas están acabando con el país.

Sobre el caso Lozoya, el líder del movimiento Frenaa en Hermosillo señaló que es sólo una cortina de humo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para engañar a los mexicanos porque realmente no va a enjuiciar al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio anterior, Luis Videgaray Caso.

«Lozoya es sólo una herramienta de López Obrador y su gabinete para engañar al pueblo mexicano, es puro circo, maroma y teatro, mientras la gente se está muriendo de hambre y la educación es un desastre.

México no está caminando bien en manos de un gobernante que se ha convertido en un dictador», finalizó.