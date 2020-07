Realizan jornada médica en Punta Chueca

Personal de la Secretaría de Salud, a través de un equipo médico, acudió al Centro de Salud de la comunidad indígena

Como parte de las acciones preventivas para combatir el virus por Covid-19, personal de la Secretaría de Salud, a través de un equipo médico, acudió al Centro de Salud de Punta Chueca a la búsqueda intencionada de pacientes sospechosos o sintomáticos de dicho virus, informó José Jesús Duarte Cubillas.

El jefe de la jurisdicción sanitaria No. 1 detalló que previo a la visita, se comunicaron con Joel Barnett Morales, gobernador tradicional de la Nación Comcáac, a quien se le notificó la asistencia con la finalidad de aplicar la prueba PCR para detección de SARS-Cov-2, a la promotora de salud Guadalupe Patricia Barnett Díaz, a la enfermera del centro y a pacientes con sintomatología respiratoria.

Cabe señalar que la enfermera se encuentra en su periodo vacacional por lo que no fue posible realizarle la prueba. La promotora refirió iniciar un día anterior con sintomatología, por lo que se le tomó la prueba PCR.

Duarte Cubillas mencionó que, posteriormente, acudieron al centro de salud varias personas, tres de las cuales refirieron tener sintomatología respiratoria, por lo que se procedió a tomarles la muestra, al igual que a cuatro pacientes más.

El jefe de la jurisdicción sanitaria No. 1 agradeció al gobernador Seri Joel Barnett y a la promotora de salud Patricia Barnett la disponibilidad para realizar esta jornada, a quienes se les informó que posteriormente se comunicarían los resultados de laboratorio de las muestras que se tomaron.

Cabe señalar que el Centro de Salud de Punta Chueca cuenta con médico, enfermera y promotora de salud y atiende a la población de lunes a viernes con un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.