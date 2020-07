Quitan exclusividad a Silvia Pinal en Televisa

Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz, da a conocer que dese hace dos meses ella ya no recibe ingresos de la televisora a la que le dedicó «su vida entera»

La primera actriz mexicana Silvia Pinal ya no tiene trabajo. Se quedó sin su exclusividad en Televisa, la cual tenía desde hace muchos años.

Luis Enrique Guzmán, su hijo, es quien da a conocer que dese hace dos meses su famosa mamá ya no recibe ingresos, una situación muy lamentable, ya que la crisis sigue afectando a todo mundo, incluyendo la industria del entretenimiento.

En entrevista con el programa de televisión «Ventaneando», Luis Enrique, hijo también del cantante Enrique Guzmán y hermano de la cantante Alejandra Guzmán, menciona que después de tantos años de trabajo para Televisa, esta optó por quitarle la exclusividad a doña Silvia, aún cuando en su contrato se maneja como vitalicia.

«Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está «El Tigre» vigilando le hagan ese tipo de groserías”, dice Luis Enrique a «Ventaneando».

Silvia Pinal es una de las pocas actrices mexicanas pertenecientes a la Época de Oro del Cine Mexicano.

Silvia Verónica Pinal Hidalgo es su nombre completo y es originaria de Guaymas, Sonora; según información en Wikipedia, nace el 12 de septiembre de 1931 y es considerada como toda una gran Diva en México, con cuyo trabajo en cine y televisión ha podido llegar a muchos países.

Gracias a su belleza y talento, sobre todo, pudo comenzar a llamar la atención y a robar miradas en películas como «La mujer que perdí», donde trabajó con el fallecido actor y cantante sinaloense Pedro Infante.

En su juventud, Silvia Pinal llamaba la atención en cuanto lugar público aparecía, y no se diga en los foros de filmación en donde rodaba alguna película.