Quiere Estefanía Fuentes «conquistar» Italia

La exjugadora del América está segura de que su incursión en Europa le ayudará a crecer mucho en lo futbolístico

El sueño europeo no es sencillo de alcanzar, si bien en los últimos años han migrado más futbolistas mexicanos al viejo continente, las circunstancias para las mujeres aún son muy complicadas.

Estefanía Fuentes bajó del avión hace apenas unos días para emprender una nueva aventura en Italia con el Sassuolo.

El país de la bota ha sido uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19, a pesar de eso parece que han relajado sus medidas migratorias.

«Entré como si fuera mi casa, nadie me preguntó nada, no me detuvieron. En París si tuve que pasar por la aduana y me detuvieron, tuvieron que checar mis papeles. Pero aquí en Italia no, agarré mi mochila, salí y ya había alguien del club para recogerme.

«Aunque una de las condiciones para que yo pudiera venir al club fue que me quedara en cuarentena 15 días en un hotel, el hotel lo está pagando el club, aquí tengo una terraza en donde me puedo ejercitar, me traen mi comida y todo porque no puedo salir de mi cuarto”, afirmó.

Luego de que América le comunicara que no entraba en planes, fue la misma Estefanía quien puso manos a la obra para buscar equipo en el extranjero.

Me pregunté; ¿Por qué no lo intento en otro lado? Y empecé a armar mi perfil de atleta, con fotos, videos y todos mis datos como minutos, goles etc y se lo mandé a varios agentes de otros países, en España y en Inglaterra que son con los que me quedé en una empresa que se llama Global Sports Summit.

Comencé a desesperarme porque esto fue a finales de marzo, y para principios de junio yo todavía no había escuchado nada, había interés de varios clubes pero no había nada concreto. Después me llamaron los agentes y me ofrecieron varias opciones pero me recomendaron que me fuera al Sassuolo quienes desde un inicio mostraron mucho interés por mí y ahora aquí estoy”.

Muchas trabas

A decir de Fuentes, es el entorno uno de los grandes impedimentos para que más futbolistas salgan del futbol mexicano en busca de nuevos horizontes

«Hubo un agente en México que cuando le comenté que quería irme a Europa su respuesta fue, “Uy pero tú cantidad de minutos, tus números, quizá deberíamos esperarnos a que juegues un poco más” y le di las gracias.

«En cambio cuando hablé con la gentes de otros países si me señalaron los pros y los contras pero inmediatamente me dijeron que iban a moverse para encontrarme equipo, nuestra mentalidad de “no estás lista o no eres tan buena y te falta crecer” nos afecta en lugar de decir “lo voy a intentar y si sale qué bueno”, sentenció Estefanía.

Su llegada a la Serie A Femenina la entusiasma, a pesar de no dominar el idioma, la defensa de 26 años, se siente lista para competir por un lugar en el equipo.

Aquí el promedio de edad es de 27-28 años, las jugadoras son más maduras y con experiencia, con un físico mucho más desarrollado y fuertes, además de que tienen una gran técnica, para mi va a ser todo un reto que me va a ayudar a crecer mucho futbolísticamente.

El año pasado tomé clases muy básicas de italiano, sé decir algunas cosas pero no sé hablar con fluidez. El club me va a pagar clases de italiano, creo que no es tan difícil hay cosas que se parecen al español’, concluyó.