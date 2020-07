Publican lista de aceptados en la UES

Más de siete mil jóvenes sonorenses que se registraron para ingresar a la Universidad Estatal de Sonora (UES), pueden consultar desde este 8 de julio si fueron aceptados para estudiar en uno de los 25 programas educativos de la institución.

Lourdes Ruiz Anguis, coordinadora de Administración Escolar en la UES, informó que después de una convocatoria de cuatro meses, se recibieron más de 10 mil solicitudes de ingreso y de ellas, siete mil cumplieron con los requisitos establecidos y ya pueden conocer los resultados.

“Para consultar si fueron aceptados, los aspirantes deben ingresar al portal https://aspirantes.ues.mx, con el correo registrado y contraseña, donde podrán verificar si fueron aceptados, o bien, consultar el lugar que obtuvieron con su número de identificación en la página https://aspirantes.ues.mx/seleccionados/”, explicó Ruiz Anguis.

El criterio de selección de aspirantes, dijo, fue el promedio de bachillerato, que comprobaron con el envío de kardex o certificado de bachillerato en el plazo que establecía la convocatoria de ingreso; el examen de admisión no se aplicó para evitar poner en riesgo de contagio de Covid-19 a los aspirantes y al personal de la institución.

Los aspirantes aceptados deberán realizar el pago de su inscripción del 8 al 16 de julio para asegurar su lugar, mientras que los aspirantes no aceptados deben esperar al Corrimiento de Listas del 20 de julio, para una segunda ronda de inscripciones del 22 al 24 de julio.

“Nadie debe quedarse sin estudiar, es por eso que quienes no sean aceptados en ninguna de sus opciones de carrera después de la etapa de selección (27 de julio), la Universidad les dará opciones de carrera con base a los espacios disponibles en las carreras presenciales y carreras en línea”, mencionó la funcionaria universitaria.

Después de la inscripción, las actividades para los estudiantes de nuevo ingreso iniciarán el tres de agosto con un Curso de Reforzamiento de Matemáticas y los cursos de inducción, ambos en modalidad virtual. Las clases en horario regular iniciarán el 10 de agosto.