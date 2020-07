Ponen a Messi con «un pie fuera» del Barcelona

La radio española Cadena Ser afirmó este jueves que el astro argentino Lionel Messi considera abandonar el FC Barcelona en 2021, a lo que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reaccionó diciendo que «no lo espera» porque quiere en la Liga a los mejores.

No sé lo que va a pasar. Nosotros no esperamos eso (su salida). Esta en esta Liga y queremos a los mejores. Lo que vaya a pasar no lo sé», respondió Zidane, a una pregunta sobre el tema durante una rueda de prensa tras la victoria 1-0 del Real Madrid frente al Getafe este jueves por la 33ª jornada de LaLiga.

El jueves por la noche, la radio española Cadena Ser afirmó en el programa de fútbol «El Larguero» que Messi se plantea su salida del Barça.

«Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato», sostiene.

«La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona», añade El Larguero.

Messi le ha dicho a su gente más cercana del vestuario que él nunca ha querido convertirse en un problema para el club, que siempre dijo que se quedaría en el Barça y que acabaría su carrera en el Barça mientras le quisieran», asegura la radio española, que precisa que el capitán «está harto».

«Está cansado -afirma- de ver cómo se le atribuyen informaciones, filtraciones» y de ver el tiempo pasar sin «el proyecto ganador» que le prometieron.

El seis veces ganador del Balón de Oro, de 33 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 con el Barça.