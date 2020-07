Piden corresponsabilidad contra el Covd-19

Ante las medidas que el Consejo Estatal de Salud ha implementado por el incremento de contagios por coronavirus en la entidad, el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, dijo que el autocuidado y corresponsabilidad son la mejor estrategia para que no siga propagándose el virus.

Resaltó la importancia de que los ciudadanos utilicen el cubreboca para sus actividades esenciales donde tengan contacto con otras personas, sobretodo, si tienen adultos mayores enfermos a su cuidado en el hogar.

«Más que una medida que pueda imponerse, estamos frente a una contingencia y ante eso debemos cuidarnos todos y no escatimar ningún protocolo en ese sentido.

«Las personas que por necesidad tengamos que salir a la calle debemos cuidarnos mucho, no sólo por nosotros, sino por la familia que nos espera en nuestros hogares, sobretodo, si hay adultos mayores enfermos», expuso.

En cuanto al «Hoy no circula», Peinado Luna dijo confiar en que esta medida realmente funcione y disminuyan los contagios en la ciudad y el Estado.

Si con esa medida se va a frenar esto, yo espero que tenga resultados positivos, expresó el líder de los usuarios de Hermosillo, sin embargo insistió que la clave para disminuir los contagios por Covid-19, son el autocuidado y el no bajar la guardia.