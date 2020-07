Pide prórroga para pagar multa por dopaje

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) se dirigió este martes al presidente de ‘World Athletics’, Sebastian Coe, para posponer el pago de la multa de 5 millones de dólares por dopaje, cuyo plazo expira este miércoles.

«Lamentablemente, nuestra solicitud no fue atendida. Por ello queremos dirigirnos hoy no solo al presidente de la organización, Sebastian Coe, sino al presidente del grupo de trabajo Rune Andersen y al consejo de World Athletics», declaró el presidente de la FRA, Evgueni Yúrchenko, citado por TASS.

En su momento, World Athletics puso a Rusia como condición para su rehabilitación definitiva el pago de dicha multa por su connivencia con el dopaje en los primeros seis meses de este año.

De lo contrario, los atletas rusos no podrían participar en competiciones internacionales en calidad de neutrales.

Precisamente, los atletas rusos más galardonados de los últimos años, María Laría Lasitskene (Altura), Anzhélika Sídorova (Pértiga) y Serguéi Shubenkov (110 metros vallas), se dirigieron hace una semana en una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, para evitar quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lasitskene y sus compañeros alertaron a Putin de que, en caso de que el 1 de julio la FRA no pagara la multa, «el atletismo ruso puede ser expulsado definitivamente de la federación internacional».

En su carta aseguraban que, aunque ya se perdieron los Juegos de Río y hay «muchas posibilidades» de que les pase lo mismo con Tokio en 2021, no sólo piensan en sí mismos, sino en el «estado catastrófico» del deporte rey en Rusia.

En marzo pasado World Athletics, nueva denominación de la antigua IAAF, limitó a diez los atletas neutrales que Rusia podría enviar a Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los Juegos de Tokio 2021 y los de Invierno de Beijing 2022.