Peligra salud de varias estrellas

Mauricio Herrera, Raymundo Capello, Cecilia Romo y Manuel Valdés vieron mermada su salud en los días recientes.

El comediante Mauricio Herrera y el actor Raymundo Capetillo se encuentranhospitalizadon por coronavirus; Ceci Romo, tras superar la misma enfermedad, ahora sufrió un infarto que la tiene en vilo; y Manuel «El Loco» Valdés se enfrenta a un rebrote del cáncer cerebral.

Herrera, actor de melodramas como Las Tontas No Van Al Cielo, se contagió de Covid-19 recientemente y tuvo que ser hospitalizado. Se encuentra estable, a sus 86 años, aunque no intubado, confirmó el manager del actor, Miguel Ángel Jaguey.

LuhanaGardi, esposa de Herrera, de 51 años, también dio positivo, pero ella está en casa con síntomas menores.De acuerdo con Jaguey, a lo largo de su carrera, el veracruzano ha evitado ser el centro de atención con temas personales, por lo que no pretendía dar más detalles del asunto.

A su vez, la cantante Ella Laboriel, en sus redes sociales, informó que el primer actor, Raymundo Capetillo, de 76 años, fue hospitalizado el sábado debido a Covid-19.

En cuanto al «Loco» Valdés, fue su nieto Iván el encargado de confirmar que al actor le había surgido nuevamente un tumor en el cerebro.

Fue en 2017 cuando al actor le detectaron el cáncer, pero hasta el año pasado lograron extirparle el tumor. Sin embargo, tras celebrar su cumpleaños 89, en enero pasado, le confirmaron un rebrote.

«Lo tuvieron que radiar porque le volvió a brotar el tumor, creció hacia adentro, le empezó a hacer daños de percepción, veía cosas que no estaban, pensábamos que estaba haciendo bromas; pero de repente nos dimos cuenta de que no.

«Lo checó el doctor y desgraciadamente fue cuando le detectaron que había regresado, no estaba muy contento, no le quería decir a nadie porque corría el riesgo de que no la libraba», dijo Iván a un programa de televisión.

Y añadió que ya no le dieron tratamientos agresivos como quimioterapias porque su cuerpo ya no lo aguantaría. Así que Valdés recibe únicamente inmunoterapia y métodos paliativos.

Por su parte, Ceci Romo, quien ha llevado una batalla intensa contra el coronavirus, sufrió ayer un nuevo golpe, con un infarto.Su hija, Claudia Romo, informó en Instagram que habían vuelto al nosocomio.

«Estoy en Médica Sur en emergencias, mi mamá está teniendo un paro cardíaco. Por favor oren conmigo. Ceci Romo se quiere agarrar a la vida y yo necesito a todo México orando por Ceci Romo, por favor ayúdenme», escribió Claudia.