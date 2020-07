Pasa Sonora a semáforo naranja; seguirá en rojo

No es el mejor momento para que Sonora pase al semáforo naranja, pues tal acción facilitaría el incremento de contagios en la entidad y, por ende, la saturación de hospitales, subrayó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud de Sonora explicó que no se está en tiempo de ceder un milímetro de relajación en cuanto a la prevención de más contagios por COVID-19, dadas las circunstancias que se viven actualmente en el estado a raíz de la pandemia.

‘’Honestamente, aún no estamos listos para ceder un milímetro de relajación. No podemos relajarnos aún. No es lo más conveniente’’, declaró.

Clausen Iberri enfatizó que lo primordial es velar por la salud de los sonorenses por lo cual se debe seguir catalogando a la entidad en riesgo máximo, pues el bajar en la escala de colores del semáforo nacional podría ocasionar exceso de confianza y que se incremente la movilidad del virus.

‘’Más movilidad, significa más transmisión y eso no queremos para las familias sonorenses. Queremos que quede muy claro, no es el mejor momento para estar en naranja, tenemos que seguir cuidándonos, recalcó.

Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir con todas las medidas de higiene y prevención contra el Coronavirus, tanto en casa como en la calle cuando tengan que realizar alguna actividad esencial, pues solo con su cooperación, se ganará la batalla a este enemigo común.

“Ahora, lo que sigue es mantener esta tendencia, por lo que no podemos relajar las medidas, por el contrario, debemos intensificar las que tienen que ver con el actuar personal, es decir, cada una y cada uno, debe extremar precauciones para evitar que se incremente la transmisión del virus’’, culminó.

La autorización

Horas, antes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al presentar el semáforo de riesgo para el país, informó que a partir del próximo lunes, el estado de Sonora estará en semáforo naranja.

En su conferencia vespertina diaria efectuada ayer desde el palacio de Gobierno de Chiapas, indicó que junto a Sonora, también pasarán a naranja los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, y Campeche.

En tanto, agregó que nueve entidades retornarán al semáforo en rojo, entre estas Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo.

De esta manera, puntualizó en el país 18 entidades estarán en rojo y otras 14 estarán en color naranja. El funcionario federal, indicó que el nuevo semáforo presentado este viernes tendrá vigencia del 20 de julio al 26 de julio, según lo dicho por López-Gatell.