Ofrecen tanatólogos atención vía telefónica

A partir de la pandemia por COVID-19, surgió la necesidad de brindar apoyo sicológico al personal de salud y familiares de pacientes, por lo que personal de la Secretaría de Salud diseñó un programa de Tanatología, informó Ana Galaviz.

La tanatóloga del Hospital General del Estado mencionó, durante el programa “Hablemos de Salud” a través de Facebook Live, que el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, tuvo la inquietud de darle atención a los afectados por este virus y a sus familiares, ante las pérdidas humanas y las afectaciones emocionales de las familias.

Fue de ese modo que con el apoyo de la dirección de Salud Mental, a cargo de Juan Manuel Tong Payán que se diseñó el programa de Tanatología y se contrataron expertos tanatólogos, desde mediados de mayo pasado, indicó.

La tanatóloga expresó que este programa no solo da acompañamiento a los pacientes del hospital, sino al personal de salud que los atiende, como médicos, enfermeras y enfermeros.

“Es muy difícil para los familiares no poder acompañar a su enfermo en el hospital y les sobreviene un sentimiento de impotencia y culpa por no poder cuidarlo ni estar cerca y ahí estamos nosotros para ayudarles en ese proceso” resaltó Galaviz.

Cuando se detecta un caso en el hospital, explicó, se contacta al paciente o a un familiar para ofrecer el apoyo emocional y más cuando hay un deceso, se acompaña en el proceso de pérdida.

Mencionó que mediante llamadas se atiende a las personas, a la fecha son más de mil llamadas las que se han realizado en todo el estado y se continuará con estas acciones que han beneficiado a las personas, al sentirse escuchadas y atendidas, resaltó.

Detalló que una persona que está sufriendo una pérdida normalmente se aísla, tiene alteraciones en el sueño y de alimentación y si ella misma no se da cuenta, es deber de los familiares hacerle ver que necesita ayuda.

En cuanto al manejo de la situación de enfermedad o pérdida con los niños dijo es muy diferente ya que hay que ponerse a su nivel y ver qué tanto la entiende y partir de ahí para explicarle claramente con la verdad lo que está pasando y no utilizar frases confusas.

Para concluir, hizo un llamado a la población a utilizar las líneas telefónicas disponibles para solicitar apoyo psicológico a través de las líneas 6622 59 25 01, y terminaciones 02, 03 y 04.