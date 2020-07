Ofrecen acompañamiento a enfermos de Covid-19

Para poder acompañar a las familias que están viviendo la enfermedad o pérdida de un familiar por Covid-19, personal de la Secretaría de Salud en el estado, a través de la dirección de Salud Mental, diseñaron un programa de acompañamiento por parte de tanatólogos y sicólogos, informó Luis Fernando Carvajal.

El sicólogo de la Secretaría de Salud detalló durante la transmisión del Programa “Hablemos de Salud” a través de Facebook Live, que este es un programa único e innovador, que para atender a las familias que están viviendo esta situación de enfermedad y duelo.

Este programa, dijo, se realiza a través de llamada o videollamada donde se acompaña a la familia durante el proceso de la enfermedad o duelo, ya que para la familia genera mucha angustia tener a su familiar hospitalizado y no tener contacto cercano con él.

El duelo va a depender si el fallecimiento fue una muerte esperada o inesperada, trágica o no, o si la persona es un menor de edad, todo esto cambia el proceso de duelo, subrayó el especialista.

Explicó que siempre que se tiene una pérdida se vive un proceso de duelo, dependiendo del vínculo afectivo que se tiene con la persona fallecida y en estos casos de Covid se puede decir que se está viviendo un duelo atípico.

Durante esta pandemia por Covid-19, las familias están viviendo duelos muy diferentes ya que no han tenido la oportunidad de despedirse de su ser querido, lo que ha llevado a exacerbar las emociones que surgen durante el proceso de duelo, detalló.

Mencionó que es importante saber que estas emociones como la tristeza, el enojo, la frustración que se experimenta, la incredulidad, se van a agudizar y esto hace que se intensifiquen las reacciones ante este duelo.

De ahí la relevancia de la tanatología que es un disciplina que busca acompañar a las personas, tanto al paciente como a la familia, en el proceso de muerte y desesperanza, su objetivo es curar el dolor por la muerte o pérdida de un ser querido, entendido esto como el evento más doloroso en la vida de las personas, refirió.

Expresó que las personas que requieran ayuda de este tipo pueden llamar al 911 línea de emergencia, donde psicólogos especializados atenderán de manera profesional cada caso y lo pueden canalizar para darle seguimiento.

El especialista recomendó retomar el sentido del momento, es decir, vivir plenamente en el aquí y en el ahora y aunque las circunstancias sean adversas tratar de adoptar un actitud positiva para sobrellevar de mejor manera la situación.