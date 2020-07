Multan a dueños de carros chatarra

Entre 80 y 120 notificaciones al mes emite personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a ciudadanos por tener vehículos chatarra en la vía pública, informó Norberto Barraza Almazán; hasta ahora han emitido 150 multas.

El titular de la dependencia municipal señaló que un vehículo chatarra en la vía pública genera contaminación al medioambiente ya que acumula basura y daña el pavimento de la colonia, además de que puede utilizarse por los delincuentes para ocultarse y cometer algún delito.

Mencionó que en lo que va del 2020 se han entregado alrededor de 700 notificaciones a propietarios de estos vehículos en desuso para que sean retirados de la vía pública, y se han aplicado aproximadamente 150 sanciones que van de seis mil a 12 mil pesos.

«Se nos han atravesado muchas peticiones de carros abandonados y tenemos que encontrar un equilibrio porque hay muchas familias con problemas económicos por la pandemia, hay que reconocerlo; entonces muchos nos están pidiendo la oportunidad de reparar el vehículo ya que muchas veces están parados por problemas en el motor o la suspensión, y no tienen el recurso ahorita para arreglarlo», dijo.

Barraza Almazán comentó que la gran mayoría de los ciudadanos mueve el vehículo una vez notificados, sin embargo en Hermosillo hay más de 300 mil automóviles y muchos de ellos, sus condiciones no son buenas.

En ese sentido, el funcionario indicó que se está ampliando el plazo de seis días hábiles hasta dos semanas para que puedan atender el problema, y no se conviertan en focos de contaminación para la colonia.