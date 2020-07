Matan a policía y a sus dos hijos en el Estado de México

Al parecer los delincuentes estaban “cazando” al agente policiaco; sus dos hijos de cuatro y siete años murieron al ser atendidos en un hospital debido a los impactos de bala

Un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue asesinado con armas de fuego de alto calibre, junto a sus dos hijos menores de edad, en una emboscada en una zona boscosa de la localidad de Yebucivi, en el municipio de Villa Victoria.

La víctima fue identificada como Abel González Rojas, de 30 años de edad, quien llevaba poco más de seis de trabajar para la Fiscalía, actualmente estaba adscrito a Valle de Bravo, informó un policía.

El elemento subía un camino de terracería en un Jetta, Volkswagen, color rojo, con placas PGC-968-N, en camino a visitar a sus papás, cuando un grupo armado lo atacó alrededor de las 15:20 horas del domingo, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en un sitio sin salidas hacia otra vía y donde no hay señal de telefonía.

«Ya lo estaban esperando escondidos desde hace días entre el bosque, es lo más probable, no tenían el día exacto en el que vendría, le empezaron a disparar 20 metros antes de donde quedó el automóvil», informó un elemento de seguridad.

Fuentes aseveraron que en el lugar encontraron cobijas, por lo que los responsables podrían haber estado pernoctando en la zona tiempo antes.

En el lugar quedaron más de 70 casquillos percutidos calibre .223, disparados con armas largas y otros de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, indicaron fuentes policiales.

«Los disparos se escucharon desde lejos, primero una ráfaga y luego unos cuántos. Esperamos y cuando nos asomamos ya estaba el carro rafagueado», indicó un vecino.

El incidente fue reportado por los habitantes y más tarde llegaron elementos de urgencias que se llevaron a los dos menores, uno de aproximadamente cuatro años y otro de siete al Hospital del Niño, en Toluca, sin embargo, fallecieron por las heridas de bala.

El hecho ocurrió a cinco días de que presuntamente un grupo criminal de Michoacán amenazó a personal de la FGJEM con el inicio de una guerra en su contra, a través de mantas colgadas en Toluca.

«Es posible que (el móvil) sea por las mantas que pusieron contra la Fiscalía», indicó un elemento de la policía que estaba en la zona.

La Fiscalía indicó que apoyará a la familia del agente de investigación.

«Esta Institución no escatimará recursos humanos y materiales para dar con los autores de este deleznable crimen, los cuales serán detenidos y presentados ante la Autoridad Judicial para ser juzgados», afirmó la Fiscalía.