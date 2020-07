‘Maldoso’ anuncia colapso de HGG

Por Miguel G. García Pérez

FM105

La Secretaría de Salud calificó como falso un aviso pegado en la puerta de Urgencias del Hospital General de Guaymas, que indicaba la cancelación de la atención a pacientes, así como a la recepción de ambulancias, el cual fue retirado.

“No hay consultas, no hay más espacios para pacientes, no estamos recibiendo ambulancias, no estamos atendiendo urgencias”, indicaba sin más explicación el aviso que este martes apareció pegado en la puerta de urgencias del nosocomio.

El anuncio fue retirado poco después de que un “maldoso” se encargó de instalarlo.

Al ser consultada, la Secretaría desmintió la versión y aseveró que en el Hospital General de Guaymas se sigue prestando la atención a pacientes, no solo con síntomas de Coronavirus o casos confirmados.

“La atención continúa, con mucho esfuerzo, pero seguimos atendiendo”, reiteró la Secretaría de Salud en Sonora.