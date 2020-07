Localizan sin vida al secretario del Ayuntamiento

La tarde de este sábado fue localizado sin vida el Secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Javier Fierro Torres, quien desde horas antes se encontraba desaparecido.

El hallazgo ocurrió a la entrada del alteño municipio.

Según datos obtenidos hasta el momento, en el sitio se localizaron tres casquillos percutidos de arma de fuego.

Tras tener conocimiento de los hechos, la zona fue asegurada y acordonada por elementos de seguridad, a la espera de personal de la Vicefiscalía Zona Norte.

La alerta

Horas antes trascendió la desaparición del Secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Javier Fierro Torres.

Fuentes de Seguridad Pública del alteño municipio señalaron que no había un reporte oficial que indique que se tratara de un «levantón» o privación ilegal de la libertad; sin embargo, sus familiares no habían podido ponerse en contacto con él, ya que no contesta las llamadas.

Corporaciones de seguridad están realizaron recorridos de búsqueda para tratar de localizarlo.