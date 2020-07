Llega Emilio Lozoya a la Ciudad de México

Emilio Lozoya Austin llegó a la Ciudad de México, en calidad de extraditado, para afrontar acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por presuntos sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Odebrecht.

En punto de las 00:43 horas de este viernes, el avión Bombardier Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR), con el ex director de Pemex a bordo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Catorce meses después de haberse evadido de la justicia, Lozoya Austin fue repatriado en un vuelo de 13 horas con 50 minutos de duración, que partió a las 11:19 horas -tiempo del centro de México- del Aeropuerto Madrid-Barajas y tuvo una escala en Gander, Canadá.

El extraditable será sujeto a una revisión médica en un módulo del hangar de la FGR, donde también le notificarán su estatus legal y le ejecutarán las dos órdenes de aprehensión, previo a ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Los casos por los que debe responder ante la justicia son dos.

Una imputación por el delito de lavado de dinero, relacionada con el presunto cobro de un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México para que Pemex comprara a la acerera la planta «chatarra» de Agronitrogenados, en Veracruz, por 273 millones de dólares.

Y otra por lavado, asociación delictuosa y cohecho, en un expediente cuya vertiente principal es el uso de 1.2 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht para pagar más del 60 por ciento de una casa en Ixtapa, adquirida por su esposa Marielle Helene Eckes.

La primera corresponde a una orden de aprehensión librada el 25 de mayo de 2019 y la segunda a la que fue girada el 4 de julio siguiente. En ambos casos, ninguno de los delitos tiene prevista la prisión preventiva oficiosa y teóricamente permitirían al extraditable llevar sus procesos en libertad.

El ex director de Pemex fue detenido el 12 de febrero pasado en Málaga, España, después de permanecer prófugo durante nueve meses, y el pasado 29 de junio decidió allanarse a la extradición para volver a México.

Pero Lozoya regresó tras negociar con la Fiscalía General de la República un criterio de oportunidad que lo convirtió en testigo colaborador de investigaciones por delitos más graves a los que le imputan.

El ex funcionario ofreció por lo menos 12 videos que exhiben los pagos de sobornos que hizo a políticos y ex legisladores del PAN, PRD, PVEM y PRI, a cambio de votar por las reformas del Pacto por México.