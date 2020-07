Llaman a reportar la cuenta de Paty Navidad en twitter

La sinaloense ha causado polémica en Twitter al advertir sobre una invasión alienígena y al declarar que la pandemia del COVID-19 es una farsa

Paty Navidad, actriz y cantante originaria de Sinaloa, se convierte en tendencia en redes sociales nuevamente, ahora porque publica que no es la primera vez que engañan a la población con una pandemia, pues en 2009 también lo hicieron con la gripe A – H1-N1, y tras ello, llaman a un “plan masivo” para reportar su cuenta de twitter.

Los comentarios de Paty Navidad se hacen virales nuevamente y dan mucho de qué hablar. Al parecer no cree del todo en la pandemia del coronavirus COVID-19, y por ello sus comentarios sobre el engaño a la población.

Y esta no es la primera vez que Navidad causa polémica con lo que escribe, antes ya lo había conseguido al referirse a una invasión alienígena y sobre la tecnología 5G.

«El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Con las falsas “pandemias”, crean miedo para controlarnos. NO AL N.O.M”, escribe Paty en twitter esta vez.

Y ante tal declaración, un médico de nombre Víctor se manifiesta disgustado con Navidad y por eso plantea a usuarios reportar masivamente la cuenta de la famosa actriz, pues considera que representa un riesgo sanitario.

Pero ella no se queda callada y decide responderle de la siguiente manera:

«Aquí los espero con gusto y con todo mi amor, yo no peleo, pero si me visitan con ataques los tendré que bloquear, es lo que ustedes deberían hacer, no comprendo porque me leen si tanto les molesta. Saludo con cariño”.

Pero también Víctor le propone a Paty que vaya a un hospital donde hay seguramente cientos de personas que son atendidas por padecer Covid-19, porque el verdadero amor es ayudar a respirar a la gente que muere de neumonía y poner su vida antes que la de ella.

La información se da en distintos portales de noticias, pero además, se señala también que hubo una tercera intervención en la discusión entre Paty y Víctor; se trata de la de la marca Hawkers, la cual se dedica al comercio de lentes de sol. Envió un tuit al doctor para ofrecerle unos lentes polarizados para “soportar la luz de Paty Navidad”.