Leganés se niega a morir, derrota al Espanyol

El equipo tenía una racha de seis derrotas consecutivas

Leganés tomó oxígeno en su lucha por no descender, luego de que derrotó 1-0 al Espanyol en la Jornada 34 de LaLiga. El equipo de Javier Aguirre además cortó una racha de seis partidos sin ganar.

Con este triunfo, el Lega llegó a 28 unidades en la clasificación, donde es penúltimo, pero ya a solo un punto de distancia del Mallorca y a siete del Celta de Vigo, que por ahora tiene la última contraseña de la salvación.

El equipo pepinero hizo un partido muy serio en el RCDE Stadium, sin complicarse, ni arriesgar el balón. Leganés se ordenó y le complicó la vida al Espanyol, que también se juega la permanencia.

El único tanto del encuentro llegó al 53′. Rubén Pérez lanzó un gran pase con ventaja para Jonathan Silva, quien controló el esférico y disparó cruzado para vencer al arquero Diego López.

Tras el tanto de Silva, «El Vasco» sacó el colmillo y realizó modificaciones para no pasar sustos en defensa. En el proceso, Espanyol perdió al atacante argentino Jonathan Calleri por expulsión.

Al 89′, Raúl de Tomás falló la opción más clara para los Periquitos, tras volar un disparo a pocos metros de la portería rival.

El próximo jueves, Leganés visitará al Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa, un duelo que será vital en sus aspiraciones por mantenerse en la Primera División del futbol español

Confirma Aguirre que seguirán peleando

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, afirmó después de la victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium que su equipo seguirá peleando por la permanencia «hasta el último suspiro».

El mexicano se mostró satisfecho por la implicación de sus futbolistas en este partido.

«Hay lucha, hay esfuerzo y hay premio. Hoy hemos sido todo lo serios y afortunados que se puede ser».

Respecto al planteamiento defensivo en este encuentro, Aguirre defendió su apuesta.

«No queríamos regalar al Espanyol. Fue un partido de mucho trabajo, feo para el espectador, pero fuimos efectivos. Tiramos dos y metimos una ocasión. Así es el bendito futbol».

Cuestionado por el estado físico de Óscar Rodríguez, su principal hombre ofensivo, el técnico repitió que ya no jugará más esta temporada a causa de un problema en un cuadríceps.

«Desde esa contractura ya no le he vuelto a ver en el terreno de juego. Alguien habló con él y ya no está. Ya no contamos con él hasta que acabe la temporada. El que no está, no está y que le vaya bien», comentó sobre el futbolista cedido por el Real Madrid y pretendido por varios clubes.