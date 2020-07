Joven agoniza en la vía pública

Por Karla Montaño B.

Ni la Cruz Roja ni en hospitales quisieron recibir a un joven en condición grave por falta de hidratación, mala alimentación y enfermedad desconocida.

Jacinto dice tener 23 años, hace tres días llegó al Oxxo ubicado en calle 14 y avenida cinco, para desvanecerse en la banqueta y permanece ahí hasta este martes.

Vecinos de la Yucatán le llamaron a la Policía Municipal, a la Cruz Roja y al Hospital General para su atención y traslado, pero no lograron intervención de personal médico.

La policía le llamó a Cruz Roja, los paramédicos no quisieron trasladarlo y en el Hospital General dijeron que no pueden hacer traslados porque no parece que tenga enfermedad, dijo un residente de la zona.

Nosotros le damos comida, agua, pero no podemos moverlo porque no sabemos que tiene, no se puede levantar, señalaron.

Pidieron misericordia para el joven que dice ser originario de Chiapas y sin familia en el puerto.

Lo único que solicitamos es que lo atienda un médico y le de tratamiento para que pueda recuperarse, es inhumano que no lo reciban, lamentaron.