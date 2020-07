Intensifican jornadas de descacharre

Para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chicungunya, en esta temporada de lluvias, personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales intensificó las jornadas de descacharre en colonias de Hermosillo e invitaron a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de deshacerse de todos los objetos que no les son de utilidad y depositarios en los contenedores.

El director de la dependencia municipal, Norberto Barraza Almazán, recordó que el pasado 10 de julio se retomó esta estrategia para reducir las condiciones que favorecen la reproducción del mosco transmisor y evitar que estos objetos que no puede llevarse el camión recolector sean desechados en los espacios públicos y canales de la ciudad.

Mencionó que a la fecha se han retirado 264 toneladas de desechos que van desde llantas, muebles y juguetes viejos, fierro, lámina madera y otros objetos, además de basura y maleza, y se le sumarán lo que se reúna este fin de semana en las colonias La Cholla y Los Arroyos.

«Es muy necesaria la limpieza de nuestros patios, y hay objetos que el camión recolector no se puede llevar por eso realizamos esta jornada de descacharre y que la gente pueda deshacerse de llantas, muebles viejos, y otros objetos que hacen que el agua se estanque», expresó Barraza Almazán.

Destacó que la próxima semana llevarán las jornadas a seis colonias más, donde se instalarán contenedores durante dos días en cada sector para que los ciudadanos puedan llevar sus cacharros a cualquier hora del día.

Los días martes 28 y miércoles 29 de julio estarán en las colonias Benito Juárez y Norberto Ortega; jueves 30 y viernes 31 en Gómez Morín y Cerrada Pueblo Bonito; sábado primero y domingo dos de agosto en Unión de Ladrilleros y San Pablo.

Con estas acciones ayudamos a mantener un entorno más sano, evitando la proliferación del mosco transmisor del dengue y cuidar el medioambiente, finalizó.