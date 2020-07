Intensifica acercamiento con ciudadanía

A través de comités vecinas se busca intensificar la prevención del delito que impulsa el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley

Con el reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su acercamiento directo con la ciudadanía, integrantes de comités vecinales atestiguaron la toma de protesta de colonos de Misión del Real, quienes se suman a las acciones en prevención del delito que impulsa el secretario David Anaya Cooley.

A trabajar en favor de la seguridad de su comunidad se comprometieron habitantes de la colonia Misión del Real en Hermosillo, luego de instalarse formalmente el Comité Vecinal que coordina la SSP.

De forma virtual, el secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley, tomó protesta a los integrantes de dicho comité, quienes se encargarán de ser un vínculo directo entre ciudadanos y autoridades.

“Queremos ser coadyuvantes en los diferentes círculos de la seguridad, si nosotros nos acercamos con ustedes vamos a tener una necesidad qué atender, por ello, la gobernadora Claudia Pavlovich nos pide que estemos muy atentos trabajando”, manifestó Anaya Cooley.

El titular de la SSP les explicó que se conforman chats de whatsapp vecinales para tener contacto inmediato, con el fin de crear una gran red de comunicación y poder atender las necesidades que se presenten.

Agregó también que debido a la contingencia que actualmente se vive a causa del Covid-19, se han buscado nuevas formas de seguir el trabajo en pro de la seguridad, y son estas actividades virtuales las que permitirán seguir lográndolo, además del compromiso de las y los ciudadanos.

Por su parte, representantes de los vecinos expresaron su compromiso de trabajar coordinadamente aprovechando la tecnología como medio de acercamiento preventivo en esta etapa de la pandemia.

“Nunca habíamos tenido un contacto directo con las autoridades, me parece muy bien la idea de las juntas de comités en videollamadas, me tocó participar en una videollamada de vecinos de mi colonia, donde expusimos todas nuestras problemáticas y fueron atendidas por el licenciado David Anaya, secretario de Seguridad y así pudimos tener contacto directo con él y atención a las autoridades para que se resolvieran las problemáticas en mi colonia”, comentó Rita Icela Caldera Godina, presidenta del comité de vecinos de Urbi Villa del Prado.

“Primero que nada agradecerle al licenciado David Anaya, secretario de Seguridad Pública, agradecerle que le ha dado voz a los comités vecinales a través de las videoconferencias vía zoom, y por el chat que hizo para los presidentes de comités, en los cuales hemos expuesto nuestra problemática, lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestro entorno, nunca se había tenido este acercamiento tan humano, tan cercano al servidor público”, expresó Edaena Samaniego Olivares del fraccionamiento Los Encinos.

Reconoció su entrega y labor de servicio hacia su comunidad en estos tiempos que para todos son difíciles, trabajando mano a mano con los comités vecinales.

De igual forma, Francisco Salazar Encinas, de la colonia Centenario, opinó sobre el trabajo que se realiza en las diferentes reuniones vía plataformas virtuales como zoom desde que inició la pandemia, en las cuales los representantes de las diferentes colonias de Hermosillo se enlazan para escuchar a las autoridades, las actividades que están llevando a cabo en materia de seguridad y a su vez hacer los planteamientos de sus respectivos sectores.

“Es un medio muy efectivo, estas reuniones vía plataforma virtual y ahora a través de grupos de chat para poder estar en comunicación constante y tener esa apertura de las autoridades de seguridad en este tema tan importante, muchas gracias nuevamente”, precisó.

Atestiguó el evento el coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Jorge Andrés Suilo Orozco, además de personal de la coordinación regional de Hermosillo y de la SSP.

En su intervención Suilo Orozco enfatizó que la SSP es la primera instancia de gobierno que innova y se adapta a las nuevas circunstancias para seguir en contacto directo con la gente, dio a conocer que este comité vecinal es el segundo que toma protesta en forma virtual y el cual se suma a los 452 ya integrados en once municipios del estado.