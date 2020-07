Iguala el Napoli frente al Milán

El mexicano Hirving Lozano entró al campo al minuto 74 pero no logró hacer mucho por su equipo

Napoli sufrió, pues en dos ocasiones se vio alcanzado por el Milán, y al final tuvo que conformarse con un empate 2-2 con los rossoneri, que lo alejo de sus aspiraciones por meterse a la Champions League la temporada entrante.

Con la igualada, los partenopei llegaron a 52 puntos y sus rivales de hoy se quedaron con 50 en la séptima posición. El Inter, que tiene la última plaza a Champions tiene 65 unidades.

Milán se fue adelante en el marcador con gol del francés Theo Hernández quien no perdonó al minuto 20.

El Napoli no bajó el ritmo y encontró el empate al 34′, por conducto de Giovanni Di Lorenzo.

En el complemento el cuadro local fue más ambicioso y salió con una mejor propuesta, ganando en la posesión del balón.

DriesMertens no perdonó y puso al Napoli adelante al anotar el 2-1 al 60′, lo que le permitió al equipo seguir dominando las acciones.

Una falla en la marcación provocó que se marcara un penal a favor del Milán, y FranckKessie cobró fuerte y colocado para darle el empaten 2-2 al Milán al 73′, desde los once pasos.

Después de este gol, el técnico del Napoli, Genaro Gattuso decidió hacer dos cambios entre los que incluyó el ingreso del mexicano Hirving Lozano, al 74′. Solo que ahora el «Chucky» no pudo hacer mucho para que su equipo pudiera ponerse nuevamente en ventaja.

Napoli tampoco pudo aprovechar la expulsión de Alexis Saelemaekers, quien vio la roja al 87′.