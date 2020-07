Hurtan  37 tablets de una escuela

Los amantes de lo ajeno visitaron un plantel escolar del poblado Miguel Alemán, de dónde se llevaron 37 tablets.

El hurto se cometió en perjuicio de la escuela primaria «Josefa Ortiz de Domínguez» ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y 5 de Mayo.

Fue a las 10:30 horas aproximadamente cuando se notificó el hecho a la Línea de Emergencias 911 y agentes de la Policía Municipal se presentaron en el lugar.

Los oficiales dialogaron con el director, quien dijo que tenía alrededor de 15 días de no visitar el centro de enseñanza aprendizaje.

Añadió que al llegar descubrió que no estaba colocado el aire de ventana del aula de cómputo y que al acercarse lo vio tirado dentro.

El profesor agregó que al ingresar al salón descubrió que ya no estaban 37 tablets de la marca Lanix, con pantalla de siete pulgadas, de diferentes colores.

Precisó que los ladrones causaron daños en la puerta, al parecer para salir pero no lograron abrirla y debieron haber salido por donde entraron.

Los agentes realizaron el informe policial homologado y orientaron al maestro para la presentación de denuncia ante una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.