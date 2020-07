¿Qué pasa con quienes no están enfermos de covid, a dónde acudir?

En los últimos cinco meses, en Sonora en particular y en México en general, el tema diario ha sido la pandemia por coronavirus Covid 19, los muertos, los contagios, las medidas preventivas, los exhortos a quedarse en casa, los jalones de oreja a quienes no lo hacen, la falta de camas, de medicamento, de oxígeno, de ventiladores, etcétera.

Es decir, son casi seis meses en los que los efectos de esta pandemia han afectado la vida de todos y cada uno de quienes habitamos no solo este país, sino el planeta en general, lo que denota la magnitud de la problemática.

Pero junto con el coronavirus hay otras enfermedades, que también están cobrando la vida de niños, jóvenes y adultos, que han pasado a segundo, tercer o cuarto término, porque todos, autoridades y ciudadanos, estamos concentrados en el Covid-19, su cuidado, prevención y efectos.

Sabemos que la mayoría del personal de salud está luchando intensamente para atender a las miles de personas que se encuentran hospitalizadas, pero ¿qué pasa con los enfermos de cáncer?, ¿cuánto más deben esperar los que necesitan un órgano para sobrevivir?, o ¿qué pasa con quienes tienen padecimientos cardiacos, endocrinólogos y un largo etcétera?

Si usted no padece coronavirus y no está a las puertas de la muerte, no tiene caso que acuda a un hospital, porque simple y sencillamente no lo atienden.

En el IMSS, por ejemplo, hay miles de personas que esperan citas con ortopedistas, internistas, cardiólogos, proctólogos, endocrinólogos, oftalmólogos, neumólogos y un largo etcétera, para todos la respuesta es que “hasta el próximo año se programarán” ¿y mientras? Pues habrá que aguantarse!!!

Arremete Lilly Téllez contra Hugo López-Gatell

Al mero estilo sonorense, la senadora Lilly Tellez manifestó ayer que demandará al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por inepto, irresponsable, y por negligencia criminal.

La legisladora sonorense, manifestó que el funcionario federal le ha mentido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los ciudadanos “estamos hartos de políticos que solo piensan en salvar elecciones sin ver que la gente solo quiere salvar la vida y su trabajo”.

Como sabemos, la comunicadora en receso, asumió el escaño luego de ganar las elecciones por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al lado del actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Sin embargo, en abril de este año, luego de varios desaguisados con sus compañeros de bancada, la senadora se separó de Morena, se declaró independiente y posteriormente se sumó a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos legisladores han cuestionado la veracidad de las cifras que a diario proporciona López-Gatell en sus conferencias.

Cabe señalar, que en varias ocasiones el presidente López Obrador ha manifestado su respaldo hacia su funcionario, incluso ayer, en la conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado sobre la postura del PAN de denunciar al subsecretario de Salud, indicó que se trataba de “politiquería y grilla”…Usted sabrá a quien creerle…

Rebasa coronavirus 40 mil muertes en México y 356 mil casos positivos

Imagínese, si las cifras que proporciona López Gatell, no son fidedignas y están “rasuradas”, y así se tienen cuantificadas 40 mil 400 muertes y 356 mil 255 contagios ¿a cuánto ascenderán los números reales?

Es para preocuparse y sobre todo ocuparse, para evitar que estos números sigan en ascenso y la única manera, como lo ha señalado hasta el cansancio tanto la gobernadora Claudia Pavlovich como el secretario de Salud, Enrique Clausen, es quedándose en casa, o bien, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias, como uso de cubrebocas, lavado de manos y uso de productos desinfectantes, no hay más.

Por cierto, hasta ayer en Sonora se cuantificaron mil 524 defunciones y 15 mil 676 personas afectadas por la enfermedad y ¿Cuándo se detendrá esto? Pues cuando cada uno de nosotros acatemos lo que nos indican.

