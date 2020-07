Aunque el semáforo haya cambiado hay que seguir extremando cuidados

Como sabemos, a partir de hoy Sonora se encuentra en color naranja según el semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud del gobierno federal, sin embargo, ello no implica que debemos echar las campanas al vuelo, al contrario, hay que extremar precauciones porque todavía a diario nos enteramos que los casos de contagios y decesos siguen en aumento.

Incluso, el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, el pasado viernes, cuando se dio a conocer por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, que desde hoy Sonora estaría en naranja, manifestó que no era el mejor momento para hacerlo ya que facilitaría la propagación del coronavirus.

A su vez, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en un mensaje a los sonorenses difundido este domingo, los exhortó a continuar con las medidas sanitarias, como si estuviéramos en máximo riesgo, a fin de que los casos de covid 19 no se disparen y tengamos que posponer por mucho tiempo más, el regreso a la anhelada normalidad.

Claro que nos falta mucho, por lo que es indudable que tendremos que aprender a vivir con este virus, sin embargo, entre más nos relajemos, más tardaremos en abatir la curva de contagios y continuaremos en este confinamiento, en el que unos cumplen y otro no, lo que ha ocasionado que se prolongue por más de 100 días.

Pero además, lamentablemente ha ocasionado que mil 466 personas hayan perdido la vida y 15 mil 112 se hayan contagiado, por lo que tenemos que seguir cuidándonos, independientemente de cualquier color que haya en tal o cual semáforo, la prevención es vital y tristemente muchos no quieren aceptarlo.

Mientras sigan ignorando recomendaciones el virus seguirá creciendo

Los hermosillenses en lo particular y sonorenses en general, continúan movilizándose, de tal suerte que los destinos turísticos como Bahía de Kino y San Carlos se vieron con gran cantidad de personas este fin de semana, así como algunos puntos de la zona rural oriente, en donde se hicieron festejos hasta con “tacatacas”.

Las reuniones de amigos, familias, carnes asadas, mariscadas y demás, siguen a la orden del día en las colonias, hay sitios de gran concentración de personas, como los gimnasios que tienen semanas abiertos “por abajo del agua” y todo ello no es culpa de la autoridad sino de la falta de conciencia de quien acude a esas reuniones o a esos puntos de alta concentración de personas y por ende, sitios de contagio.

Las autoridades no pueden tener un policía en cada casa, comercio o destino turístico, es cuestión del compromiso personal y social de cada uno de nosotros, y si a uno no le importa cuidarse y cuidar a su familia, no podemos responsabilizar a nadie más.

Para colmo, según comentaba anoche el secretario de Salud, Enrique Clausen comentó que los hospitales de Sonora están llenos, de ahí que no hay forma de que se pueda cambiar a semáforo naranja.

Lo peor, señaló, que el personal de Salud está muy cansado, están agotados, lamentó y ¿cómo no? Si la gente sigue desatendiendo los llamados y continúan saturando los nosocomios… Así que por favor, hay que cuidarse y evitar andar en la calle si es que no tiene una verdadera necesidad.

Se accidenta vehículo en el que viajaba director del IMSS Zoe Robledo

Quien “la trae volteada” es el director del IMSS en el país, Zoe Robledo, ya que apenas hace unas semanas que superó el contagio por coronavirus Covid 19, y ahora el vehículo en el que viajaba se accidentó.

El accidente se registró la tarde de ayer, durante una gira de trabajo por Chiapas y de acuerdo con información del IMSS, el funcionario y sus colaboradores resultaron con fracturas y se encuentran en revisión médico… Esperemos que salga bien librado.

