Da espaldarazo López Gatell a gobernadora y al Secretario de Salud

El subsecretario de Salud en el país, Hugo López Gatell, reconoció el trabajo que ha realizado tanto la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich como el secretario de Salud, Enrique Clausen en el combate a la propagación del coronavirus Covid 19.

En la rueda de prensa vesperetina que a diario encabeza, el funcionario federal, dijo que el gobierno de Sonora ha realizado un trabajo muy adecuado, muy responsable, enfocándose a las medidas de prevención que pueden ser pertinentes.

Además, destacó, que han logrado tener un número promedio de contagios por debajo de uno, por lo que se espera que en las próximas pocas semanas empiece a disminuir la intensidad de transmisión en Sonora… Ojalá que así sea.

Y es que como recordaremos, la mandataria de la entidad fue la primera del país en declarar la emergencia sanitaria, varios días antes que la federación, por lo que aquí se inició primero el confinamiento.

Lo mismo ocurrió con el cierre de comercios no esenciales, lo que permitió que el trabajo de Pavlovich Arellano fuera reconocido a nivel internacional, colocándola entre las mejores gobernantes no solo de México, sino del continente americano.

Por lo pronto a partir de hoy se inicia la reactivación en comercios en varios municipios y hay que confiar en que tanto los comerciantes, sus trabajadores y los consumidores harán su parte y cumplirán con todas las medidas para evitar un repunte de esta enfermedad, que hasta ayer había cobrado la vida de mil 357 personas y contagiado a 13 mil 560 en Sonora.

Sancionarán por no usar cubreboca en la vía pública en Hermosillo

Luego de comparar el uso de cubreboca con el de los calzones y los brasieres, la alcaldesa Celida López Cárdenas, advirtió que no utilizar la mascarilla en la vía pública ocasionará sanciones, que primero, implicarán el trabajo comunitario, de no cumplirlo, serán convocados ante el juez y al no asistir, serán encarcelados, así que no olvide salir con este accesorio de primera necesidad.

Menos mal que la munícipe aclaró que la sanción será para quienes no utilicen los cubrebocas o mascarillas, porque conozco a varias personas que rechazan el uso de ropa interior y sería un tanto bochornoso andar revisándolas para sancionarlas.

Como sabemos, la mascarilla evita que si una persona es portadora del virus contagie con sus gotas de saliva a quienes tiene alrededor y lo mismo pasa con una persona sana, que no inhala el virus al protegerse con este artículo que al menos por un buen rato será parte de nuestra forma de vida.

Según se comenta a partir de agosto se espera que el número de afectados por este virus empiece a descender en Sonora, como ya ha ocurrido en otras entidades del país, aunque según señalan otros expertos, la pandemia continuará como tal hasta el primer trimestre del próximo año… Así que habrá que armarse de paciencia.

Alertan autoridades de Sonora contra delincuentes cibernéticos

Como sabemos, ante el confinamiento que estamos viviendo y que muchos continuarán por decisión propia las próximas semanas y meses, se ha incrementado el comercio y los trámites cibernéticos.

Ante ello los delincuentes han estado muy atentos para seguir sorprendiendo a ingenuos, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública está alertando ahora de una página falsa que gestiona carta de no antecedentes penales.

Los delincuentes cibernéticos lo mismo abren cuentas falsas de venta de ropa, seguros, citas médicas, y un largo etcétera, por lo que es muy importante tener cuidado sobre la autenticidad de éstas y hay que revisar comentarios y ver el porcentaje de clientes satisfechos, además de revisar si se trata de una página segura.

La unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad, advierte sobre las páginas que pueden robar datos personales y en el caso del trámite de la carta de no antecedentes penales, precisa que ésta solo se puede solicitar en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia, así que si usted requiere este documento acuda personalmente a realizar el trámite.

