Ataca coronavirus al secretario de Salud, Enrique Clausen

Ahora le tocó al secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, estar del otro lado del escritorio, como se dice coloquialmente, ya que dio positivo al coronavirus Covid-19, y aunque tiene síntomas leves, deberá permanecer en aislamiento domiciliario.

Asimismo, sus colaboradores y demás funcionarios con los que tuvo contacto, incluyendo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, deberán someterse a pruebas para detectar si fueron contagiados.

De hecho, la misma mandataria, al dar a conocer en redes sociales la enfermedad de ClausenIberri, anticipó que en los próximos días se realizaría, de nuevo, la prueba, pero mientras tanto, manifestó que se mantendría en aislamiento, tal y como se recomienda a todas las personas que han estado en contacto con quien da positivo al coronavirus.

De esta manera, ClausenIberri, se suma al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, al de Desarrollo Social, Manuel Puebla, así como al del Trabajo, Horacio Valenzuela, que han dado positivos a este mal, y por suerte han logrado recuperarse, lo que también esperamos sucederá con el secretario de Salud.

Cierran autoridades acceso a playas de Sonora

Desde este jueves se colocaron filtros de vigilancia en carreteras y entradas a balnearios de Sonora, a fin de inhibir el ingreso de personas y con ello evitar la propagación del coronavirus, tal y como lo aprobó la Mesa por la Seguridad y la Paz, así como el Consejo de Salud en el estado.

Asimismo, el organismo, a petición de la gobernadora Claudia Pavlovich acordó enviar al Consejo General de Salud, esto es, la instancia federal, la solicitud para que se realice una solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar el paso de personas procedentes de Estados Unidos a territorio sonorense, que no tengan alguna actividad esencial.

Es decir, lo mismo que desde hace semanas implementó el gobierno estadounidense hacia los mexicanos, que solo pueden cruzar quienes tengan actividades esenciales, es lo que ocurrirá de allá para acá.

De hecho, aunque se oficializó la solicitud, ésta ya se hizo por la mandataria estatal al canciller Marcelo Ebrad, durante una videoconferencia que sostuvieron el miércoles, y ayer, a través de redes sociales, se hacían llamados a los connacionales que radican en el vecino país así como a los residentes a evitar visitar el territorio mexicano en este fin de semana que es feriado para los “gringos” por la celebración del Día de la Independencia.

En estas fechas es común que los estadounidenses aprovechen que es feriado largo para visitar la frontera mexicana para celebrar la fecha, aunque en esta ocasión, el llamado es a que no lo hagan.

Sin embargo, anoche a través de redes sociales se observaron largas filas de vehículos en la línea fronteriza cruzando por Nogales hacia territorio mexicano y como todavía no entran en operación los filtros, pues ni quien los detuviera… Ni hablar…

Asimismo, si usted pensaba visitar Bahía de Kino, San Carlos o Puerto Peñasco, le recomendamos que se abstenga de acudir, porque de hecho los filtros están colocados hasta en la carretera y solo gastará tiempo y gasolina.

Y para aquellos que están inconformes con la restricción de movilidad a partir de las 18:00 horas implementada por la alcaldesa Celida López, les comento que el Consejo Estatal de Salud, también aprobó la medida, tanto, que solicitarán al Congreso del Estado que reforme la Ley de Tránsito, para que en lo subsecuente, ante una emergencia como la que estamos viviendo, se pueda aplicar de inmediato esta restricción.

Persisten largas filas en las instituciones bancarias

Ayer me tocó dar una vuelta por varios puntos de la ciudad buscando una sucursal de determinada institución bancaria que no estuviese tan saturada, como a la que normalmente acudo, y me tocó observar que en todas, sin importar el banco, se apreciaban enormes filas, por lo que optamos por dejar pendiente el trámite que realizaríamos.

Cabe señalar que en algunos bancos modificaron el horario, y abren desde las 7:30 horas, tal y como lo solicitó la mandataria estatal a la Comisión Nacional Bancaria, sin embargo, no todas las sucursales están funcionando, lo que provoca que las filas sean enormes y lo peor, es que quienes acuden, no guardan la sana distancia.

De ahí que ojalá que se abran más sucursales y número de cajas para que la atención sea más rápida y se desahoguen las filas para no exponer a los usuarios, que en su mayoría son adultos mayores.

