Ante aumento de casos de Covid-19 cerrarán frontera de Sonora con EU

En las últimas tres semanas, casi a diario nos hemos enterado de alguna persona conocida enferma con coronavirus, lamentablemente, varias de ellas han perdido la vida y en este espacio nos hemos lamentado por su pérdida, por ello, no podemos dejar de asombrarnos cuando escuchamos a quienes afirman que el Covid-19 no existe.

Afortunados ellos y ellas que no han perdido a un ser querido por la enfermedad y ojalá que pese a desafiar todas las recomendaciones, no sean víctimas de este virus, que como lo señaló el secretario de Salud, Enrique Clausen si no se atiende a tiempo puede ser mortal.

Lo peor de esta enfermedad, es que su evolución varía de acuerdo con la salud de cada persona, a algunos, cuyo sistema inmunológico está sano y fuerte, pues prácticamente ni la sienten, sin embargo, otras personas, sin importar la edad ni condición social, son fuertemente atacadas y como hemos visto, pierden la vida.

En México ya se tienen acumuladas más de 28 mil muertes y con ello ocupamos el sexto lugar mundial, pero además, todavía no hemos llegado a la cúspide de la pandemia, así que imagínese dónde terminaremos.

Por cierto, ayer la gobernadora, Claudia Pavlovich durante una reunión con compañeros que cubren la fuente, a través de la plataforma Zoom, informó que ya acordó con el canciller Marcelo Ebrad, el cierre fronterizo con Estados Unidos, por lo que solo quienes tengan una actividad esencial podrán ingresar a territorio sonorense, procedentes del vecino país, que como sabemos, tiene un enorme número de infectados por Covid-19.

Y la decisión fue muy oportuna porque justo este fin de semana se celebra en el vecino país el aniversario de su independencia y es uno de los festejos más importantes, por lo que los estadounidenses como tienen un “fin largo” acostumbran a cruzar a México para celebrar “en grande”, así que ahora no lo podrán hacer.

Por cierto, Pavlovich Arellano dijo que habló con su homólogo de Arizona, Doug Ducey, quien estuvo de acuerdo con la medida, por lo que la relación entre ambos mandatarios sigue en buenos términos.

Le enturbian celebración de dos años de triunfo a AMLO

Ayer se cumplieron dos años de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México, lo que celebró con un mensaje que envió a los seguidores, en el que aseguró que la crisis por el coronavirus está en vías de ser superada.

Curiosamente la percepción del mandatario mexicano se contrapone a la de decenas de expertos nacionales e internacionales, pero, como sabemos, él “tiene otros datos, cifras o números” así que el resto está equivocado, así que más vale ni alegarle.

Pero quien le enturbió la celebración del triunfo fue su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller tras hacer un desafortunado comentario a través de redes sociales, cuando respondió una crítica de personas que demandaban atención para enfermos con cáncer, así como la matanza de 26 personas en un centro de desintoxicación en Irapuato.

La respuesta “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos», se convirtió rápidamente en uno de los temas más criticados y comentados en la red social Twitter, e incluso a nivel internacional, los periódicos más influyentes retomaron la información.

Cabe señalar que por la noche la primera dama, quien había bloqueado su cuenta, finalmente emitió una especie de disculpa, aunque calificó a quienes habían criticado su comentario como “adversarios inquisidores” de su esposo.

Lo que es un hecho es que la polémica opacó el mensaje vespertino de López Obrador, quien se consideró como el presidente más insultado en un siglo, pero aclaró que no habrá censura.

Además, en Irapuato se registró una balacera que dejó inicialmente a 24 jóvenes sin vida en un centro de desintoxicación, así como siete lesionados leves, aunque anoche la cifra de víctimas fatales ascendía a 26… Desconocemos la causa del salvaje ataque.

