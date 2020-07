Pedirán cierre fronterizo temporal con Estados Unidos

Una solicitud que era esperada desde hace tiempo, sobre todo ante el crecimiento de casos de coronavirus en Estados Unidos, la realizará el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri para que se cierre el paso de ciudadanos de ese país por territorio sonorense.

Sabemos que la relación entre Sonora y Arizona, es muy cercana, que todos o casi todos tenemos un familiar o un amigo, residiendo en el vecino país, pero al ser un foco de contaminación es muy importante evitar ese cruce, tal y como lo hizo el gobierno de ese país, al permitir sobre el paso de personas relacionadas con actividades esenciales.

Clausen Iberri dijo que hará la petición ante el Consejo de Salubridad General en México y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se autorice el cierre temporal de la frontera con Estados Unidos para visitantes no esenciales.

Sabemos que no es una decisión fácil, sobre todo porque muchas localidades con vocación turística esperan ansiosos la presencia de los visitantes estadounidenses, tal y como ocurrió la semana anterior en Puerto Peñasco, sin embargo, preservar la salud es lo más importante.

Confiamos en que la solicitud no afecte las buenas relaciones que existen sobre todo con nuestros vecinos de Arizona, con quien se tiene conformada la Megarregión, porque estamos seguros que ellos también están interesados en resguardar la salud de sus residentes.

Ahora, esperemos que la Federación haga la parte que le corresponda y realice la gestión respectiva.

Por cierto, la gobernadora Claudia Pavlovich como integrante de la Conago, sostuvo ayer un encuentro virtual con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, sobre las áreas de oportunidades que traerá el nuevo acuerdo comercial que entra hoy en vigor entre México, Estados Unidos y Canadá, desconocemos si tuvo oportunidad de ver con él la posibilidad del cierre fronterizo temporal.

Hace alcaldesa llamado desesperado para frenar coronavirus

Y es que el coronavirus es un problema muy grave de salud, a pesar de que muchas personas, como lo digo a diario, no lo entienden y siguen arriesgándose y también poniendo en riesgo a sus seres queridos, y como dijo la alcaldesa Celida López Cárdenas, estamos en la peor crisis sanitaria de la historia.

En un mensaje sumamente dramático, la edil exhortó a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido a que expongan en redes sociales la tragedia que representa y aclaró que está convencida de que no son los políticos los que van a detenerte para que sigas en la calle tratando de hacer una vida normal.

Por ello, apuntó, es el momento de que los ciudadanos deben salvar a los ciudadanos, de familia a familia, de amigo a amigo, y ejemplificó que actualmente las funerarias están colapsadas, la Cruz Roja ya no va a trasladar pacientes si no tienen el ingreso autorizado en un hospital, ya no hay medicamentos disponibles.

En ese panorama preguntó ¿qué quieres, vivir o trabajar? Y agregó que no va a entrar en un debate y no vamos a poner en tela de juicio la enorme necesidad económica que viven las familias, se entienden las demandas de los comerciantes, sin embargo, apuntó, que no está de acuerdo con la petición de reiniciar actividades comerciales a partir de mañana, porque, insistió, estamos en la peor crisis económica de la historia y tiene razón.

De hecho, ayer los comerciantes del Centro, ya que por la noche y tras haber dialogado con la autoridad, matizaron sus demandas y dijeron que las autoridades revisarán las condiciones de los establecimientos y se irá autorizando en forma paulatina la reapertura de éstos, también apuntaron que no gestionarán un amparo, como habían anticipado, al no ser aceptadas sus demandas de reabrir hoy los comercios… Qué bueno que imperó la cordura…

