Fallece por Covid-19 Claudio Zupo

Este sábado perdió la vida el judoca mexicano Claudio Zupo a los 35 años de edad por Covid-19, informó la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson).

El deceso ocurrió solamente 10 días después de que Zupo denunció que había sido despedido por la Codeson, a pesar de que el organismo sabía que el medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo Buenos Aires 2006, estaba enfermo.

«Estoy encerrado por la enfermedad del Covid-19. Sí me dio duro y tengo que ver todavía cómo me va a reaccionar el tratamiento. No se me hace justo que sea trabajador del gobierno del estado y que tenga 10 años trabajando para la dependencia de gobierno, que es la Codeson, y hoy que es quincena, y que saben que tengo Covid en mi casa, y no puedo comprarme los medicamentos, me hayan corrido», señaló Zupo Gutiérrez en aquella ocasión.

Sin embargo, la Codeson indicó este sábado que el exdeportista no había sido despedido.

«Claudio Zupo no fue despedido, seguía laborando en Codeson. Fue mediante su video en redes sociales que esta Comisión tuvo conocimiento de su estado de salud, lo que permitió brindarle de inmediato la atención médica a él y a su familia», subrayó la Codeson en redes sociales.

Claudio Zupo también conquistó la plata por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias 2006.

Reseña deportiva

Claudio Zupo Gutiérrez (22 septiembre 1984-25 de julio de 2020) inició en el judo a los 15 años de edad bajo la supervisión del entrenador Rafael Torres Rodríguez y rápidamente subió a las selecciones estatales en donde le entregó a Sonora medallas en la Olimpiada Nacional dentro de la categoría Juvenil.

Con su impresionante físico de 2.05 metros de altura y cerca de 150 kilogramos de peso, abrió la puerta a una buena camada de judokas en Sonora pues luego le siguieron Martha Francia Téllez, Víctor Palafox, Jorge Alberto Castro, y Enrique Flores, entre otros, quienes al igual que Zupo llegaron a ser seleccionados nacionales.

Al pasar a la categoría de Primera Fuerza, en la división de más de 100 kilogramos, se le convocó a la selección nacional después de conquistar preseas de oro y plata en Campeonatos Federativos como el “Tomoyoshi Yamaguchi”.

Con el equipo de México participó en varios eventos internacionales siendo su actuación más destacada –individualmente hablando– en el Campeonato Panamericano de Judo 2006 en Buenos Aires, Argentina, al obtener la presea de bronce, la única que ganó el tricolor en ese certamen.

Eso le valió integrarse a la delegación de mexicana de judo que acudió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados el 2006 en Cartagena, Colombia, en julio de ese año, y en donde participó de manera Individual y en Equipos, en esa segunda modalidad conquistó una medalla de plata al lado del también sonorense Víctor Palafox y de los compañeros Armando Ortiz, Julián Gutiérrez y Hugo Cepeda.

Meses después sufrió una lesión en una de sus rodillas por lo que fue operado con éxito el 7 de septiembre del 2006 para enseguida reincorporarse a las actividades deportivas.

Al año siguiente, en abril de 2007, en el Campeonato Panamericano en Canadá, a los 23 años de edad, Zupo peleó por un boleto a los Juegos Olímpico Beijing 2008 pero debido a una descalificación técnica terminó su participación en el tercer combate después de ganar uno y perder un duelo en el tatami.

Después de retirarse como deportista activo, tomó roles de entrenador, laboró tanto en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora como en el Instituto del Deporte de Hermosillo y también por un tiempo en la Escuela Internado “Coronel J. Cruz Gálvez”.