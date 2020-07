Extreman medidas contra covid en Enamorándonos para prevenir contagios

Todos los involucrados, desde el personal técnico, maquillistas, asistentes y participantes cumplen con todas las medidas de sanidad

En tiempos de coronavirus hasta para encontrar el amor es necesario adaptarse a la nueva normalidad.

Es por eso que para grabar el programa Enamorándonos, que reestrenó hace un mes, se extreman medidas de cuidado e higiene para evitar contagios.

Sanitizaciones e incluso pruebas rápidas se realizan en el día a día de TV Azteca Ajusco, donde se hace la emisión. Alrededor de las instalaciones hay dispensadores de gel antibacterial.

Antes de entrar al foro se desinfecta el calzado, mientras una persona toma la temperatura del personal. Camarógrafos, técnicos, maquillistas, asistentes, todos usan cubrebocas o caretas.

Por la naturaleza del oficio, la sana distancia es complicada, por eso se promueve el uso de desinfectante de manera constante.

«Para mí es una forma más de trabajar, me encanta respetar los protocolos. Justo hoy venimos todos a hacernos pruebas y estamos, por suerte, todos sanos. Hay poca gente, todo el mundo se está cuidando.

«De la nueva normalidad lo que nos toca es aprender, estamos siendo los pioneros en aprender cómo se va a relacionar esta gente dentro de algunos meses que empecemos a salir de la pandemia», dijo el productor Hernán Albarenque, en entrevista.

El nuevo funcionamiento no afecta el ánimo de los participantes ni de la conductora Penélope Menchaca, quien entró en lugar de Carmen Muñoz, quien condujo la emisión por más de tres años.

«Por supuesto que existirán comparaciones (entre Carmen y ella), pero lo que tengo a mi favor es que las dos somos muy diferentes. Sí entré en su lugar, pero no estamos haciendo el mismo tipo de conducción porque somos diferentes.

«No me preocupo por las cosas que no puedo cambiar. Nosotros venimos aquí, nos divertimos, hacemos lo nuestro para agradar al público», expresó Menchaca.

Esta nueva etapa del programa se caracterizará, señaló el productor, por tener participantes que verdaderamente quieran encontrar el amor.