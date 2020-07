Explican beneficios de la obra de drenaje en Kino

La obra de drenaje en Bahía de Kino mejorará la calidad de miles de familias, destacó la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, al presentar el primer sistema de drenaje para esta localidad.

La presidenta municipal dijo que esta obra cumple con todas las normas nacionales para el cuidado del medio ambiente, y no debe seguir deteniéndose por lo que advirtió que habrá consecuencias legales para quienes cometan actos que interrumpan el proceso constructivo a cargo de la empresa local que ganó la licitación.

Esto luego de que un grupo de personas han obstaculizado los trabajos de instrucción de tuberías de alcantarillado.

«Habrá consecuencias legales para todos aquellos que de ahora en adelante se presenten e intenten detener el trabajo de la maquinaria, hay consecuencias legales que pueden llegar incluso al Ministerio Público, a integrarse querella y a presentar a las personas, porque es un delito”, insistió.

Acompañada del director del Organismo Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, José María Martínez Rodríguez; el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Sergio Ávila Ceceña, y Alfredo Gómez Sarabia, titular de Agua de Hermosillo, la munícipe detalló que esta obra consiste en la instalación de una red de tuberías de alcantarillado, un cárcamo de rebombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales lagunar que saneará 14 litros por segundo en una primera etapa, donde se estan invirtiendo 35 millones de pesos que Hermosillo obtuvo al concursar en el Fondo Metropolitano.

Además, deberá quedar terminada este año o de lo contrario se podría perder ese recurso autorizado para dicha obra.

La munícipe aclaró que la Semarnat no requiere en este caso un Manifiesto de Impacto Ambiental ya que las características técnicas de la obra de drenaje y el proceso de tratamiento de las descargas residuales descartan que se vaya a generar contaminación, toda vez que la laguna de oxidación estará ubicada a más de seis kilómetros de Bahía de Kino y a tres kilómetros del estero, y estará recubierta con una malla de plástico especial para evitar que las aguas negras se filtren al subsuelo.

“No hay nada que ocultar, lo que no podemos permitir es que algunos ciudadanos sigan lucrando con la posibilidad de que las fosas sépticas continúen», afirmó.

Mencionó que en la actualidad las familias instalan letrinas y fosas sépticas en sus propiedades, pero no existe esquema alguno de control para verificar su correcta operación, el vaciado, ni la disposición final de su contenido, y está obra vendrá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bahía de Kino.