Exhortan al Congreso a no aprobar «Hoy no Circula»

La propuesta similar al «Hoy no Circula» no es aplicable porque podría propiciar un mayor número de contagios en el transporte público al aumentar el número de usuarios que hagan uso de este servicio para trasladarse, reveló Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo dijo que aprobar esta propuesta tiene un alto riesgo en virtud de que el transporte público es un servicio esencial, pero también es una realidad que, es el medio donde existe una mayor probabilidad de contagio por Covid-19 en los usuarios porque no se respeta la sana distancia.

«Me parece sin duda que está propuesta no abonaría a la sana distancia y únicamente provocaría y obligaría a muchos usuarios a usar el transporte, y esto incrementaría el número de contagios por Covid-19», manifestó.

Peinado Luna resaltó que aún existe una marcada deficiencia en el transporte público y está medida aumentaría aún más el problema que ya se tiene por la pandemia.

El líder de los usuarios de Hermosillo, exhortó a los legisladores del Congreso del Estado a analizar detenidamente está variable y no aprobar esta medida, que sólo abonaría más al problema de la contingencia, por las serias deficiencias que se tienen en el transporte público donde se observan rutas completamente llenas en horas pico.