Estiman reducción de ventas en comercios

Señalan que el hecho de que los estudiantes no acudan a los planteles escolares, generarán fuertes afectaciones económicas a los comercios locales

El hecho de que el regreso a clases no sea presencial sino virtual a consecuencia de la pandemia del Covid-19, generará fuertes afectaciones económicas, especialmente a los comercios locales manifestó Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Canacope Hermosillo señaló que está medida implementada por las autoridades estatales para continuar las clases a través de métodos y plataformas alternativas, considerando la situación actual, son aspectos que afectaran fuertemente a diversos comercios locales.

“Indudablemente esa medida que acaba de anunciar la gobernadora Claudia Pavlovich, que el próximo ciclo escolar no será presencial sino virtual, nos pegará a muchos comercios en especial a los pequeños que venden uniformes, zapatos, papelerías, mochilas, tiendas dentro de las escuelas, en fin a todo negocio que de una o de otra manera se beneficia con venta de productos a alumnos y escuelas cuando es el regreso a clases”, dijo.

Zalazar Zazueta resaltó que el inicio del ciclo escolar son fechas de suma importancia para el sector comercio en la ciudad ya que contribuye para la reactivación económica, pero ante esta indicación de las autoridades de no permitir el ingreso a las aulas de sus estudiantes hasta nuevo aviso por el tema del coronavirus, afectará fuertemente a decenas de negocios y giros.

Sin embargo, reconoció que está medida de que se continúen brindando las clases de forma virtual es la adecuada ya que no hay actualmente las condiciones para que alumnos y maestros vuelvan a las aulas debido a la pandemia.

“Entendemos las medidas de seguridad impuestas por las autoridades del gobierno de Sonora y las cuales están hechas para prevenir brotes masivos de contagios en las escuelas, pero tambien a nosotros como empresarios nos va a pegar negativamente, porque los padres de familia no van a comprar uniformes o útiles escolares, ya que sus clases las llevarán dentro de sus propias casas”, finalizó.