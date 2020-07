Está debilitado el cártel Santa Rosa de Lima: Alfonso Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el cártel encabezado por José Luis Yepez, «El Marro», fue una escisión del Jalisco Nueva Generación

En la pugna entre los cárteles del crimen organizado Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por dominar Guanajuato, el primero ha experimentado un debilitamiento, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

En una improvisada rueda de prensa en la Refinería de Salamanca, el funcionario estableció qué hay señales de que el Cártel Santa Rosa de Lima tiene dificultades para mantenerse activo.

No obstante los niveles de violencia. Hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales. Ustedes pueden ver a uno de los líderes de las organizaciones criminales más importantes del Estado que ya no está en su casa con alberca. Está en una casa a medio construir, batallando por cubrir la nómina. Por supuesto que hay un debilitamiento y con frecuencia esos brotes de violencia obedecen a reacciones no planeadas de las propias organizaciones”, comentó Durazo.

El secretario explicó que el cártel encabezado por José Luis Yepez, “El Marro”, fue una escisión del Jalisco Nueva Generación, y se fortaleció en Guanajuato.

A su vez, el Santa Rosa de Lima ha tenido separación de integrantes.

Parte del problema, de la problemática de violencia en el país, es la fragilidad de las alianzas de las organizaciones criminales. Ya no hay honor entre ladrones”, insistió el funcionario.

Durazo acudió a la gira que realiza el presidente por Guanajuato, Jalisco y Colima tras haber anunciado que se ausentaría.

El secretario argumentó que había pedido autorización al presidente Andrés Manuel López Obrador para ausentarse por unos días para solucionar asuntos personales que pudo resolver antes de lo previsto y eso le permitió reintegrarse a la actividad.