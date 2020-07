Esperan comerciantes certificación para su reapertura esta misma semana

Indican que sería una reapertura paulatina y escalonada, donde se habilitarían sólo los comercios que cumplan con los protocolos de sanidad

Al menos 30 comercios del Centro de Hermosillo han sido verificados por autoridades estatales para certificar que cuentan con los protocolos de sanidad y reanudar las labores de manera gradual, informó Rubén López Peralta.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo señaló que el pasado jueves 2 de julio iniciaron con esta supervisión de comercios no esenciales, con buenos resultados, por lo que esta semana esperan recibir las constancia de certificación que garantiza el cumplimiento de las disposiciones oficiales para poder reactivar la economía local de forma escalonada durante esta contingencia.

» Sería una reapertura paulatina y escalonada, donde reabrirán sólo los comercios que cumplan con los protocolos de sanidad «, dijo López Peralta.

Mencionó que son más de 100 comercios interesados en retomar sus actividades luego de más de más de tres meses de permanecer cerrados por la pandemia, pero se irán verificando por bloques de 30 para su reapertura de manera gradual, aunque aún no hay fecha para ello.

El líder de los comerciantes del Centro de Hermosillo comentó que especialistas de la UNAM atribuyen el alza de contagios a las cadenas comerciales que aglutinan a cientos de personas y no aplican los protocolos de sanidad que emiten las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Es por ello, que en la pasada reunión solicitaron a las autoridades estatales verificar las grandes tiendas comerciales y sancionar o aplicar una suspensión temporal a quienes no cumplan con estas medidas de sanidad y de está evitar que sigan aumentando los contagios por Covid-19.