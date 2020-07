En riesgo de incomunicación comunidades serranas ante fuertes lluvias

La temporada anterior de lluvias se dañaron obras carreteras que no se han reconstruido por falta de recursos pese a la declaración de desastre natural

Existe el riesgo de que las comunidades ubicadas entre Nacozari y Moctezuma queden incomunicadas ante el registro de lluvias torrenciales, al no realizarse las obras de reparación de la carretera de esa región, la cual quedó destruida en la pasada temporada de lluvias, ya que hasta el momento no se han bajado los recursos federales.

Al respecto, Ricardo Vázquez Aguayo, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) explicó que en tiempo y forma el Gobierno del Estado hizo la declaratoria de desastre natural al Comité Nacional de Protección Civil al registrar importantes afectaciones los municipios de Nacozari, Huásabas, Cumpas, Granados, Villa Hidalgo, entre otros, por las lluvias registradas en noviembre del 2019.

Sin embargo, los recursos de la federación no bajaron y no se logró hacer las reparaciones de las carreteras, por ello, ante una importante lluvia se corre el riesgo de que no haya paso para los pobladores y queden incomunicados, consideró el funcionario estatal.

Respecto a las acciones preventivas realizadas por el Gobierno del estado, comentó que en coordinación con los ayuntamientos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se realizan labores de limpieza en canales y donde hay paso de agua como ríos.

Se tiene muy buena coordinación entre los tres niveles de gobierno para las acciones preventivas, consideró el funcionario estatal.