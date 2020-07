El Gobierno debe tener dinero disponible para la compra de vacuna contra Covid-19

La pandemia del Coronavirus trae nerviosas a muchas personas que creían que pasaría pronto y al ver que se ha quedado y avanzando, matando más gentes, han dejado de realizar sus actividades diarias al grado no querer salir a la calle ni para lo más indispensable. Se dan casos de familias de adultos que por temor a contraer el virus se la pasan “tirando barra”, como dicen los jóvenes, sin ejercitar sus cuerpos y esto les podría afectar su salud al pasar la cuarentena de 120 días.

Otras se han presentado a trabajar con miedo, principalmente aquellas que su labor es de atención al público y que tratan a personas de todas las edades. Me platicaban unas señoras que trabajan en los bancos que tienen temor de llevar la enfermedad a sus hogares y enfermar a sus hijos inocentes que no entienden lo que está pasando en el exterior…Creo que todos tenemos miedo, pero debemos enfrentar la realidad, más los adultos mayores de 60 años.

Lo cierto es que la enfermedad se quedó entre nosotros, solo nos queda cuidarnos y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para irla librando mientras la ciencia encuentra la cura de este mal, o se descubren vacunas para prevenirla. Dicen que algunos países ya la tienen, incluyendo México, y que para antes de que termine el presente año estará disponible en el sector Salud. Esperemos que las autoridades mexicanas actúen lo más pronto posible para salvar muchas vidas.

Hay que recordar que los meses de fin de año nos llega la Influenza y entonces se nos juntarían dos enfermedades y estos podría agravar la situación entre la gente del pueblo, más en aquellas personas de escasos recursos económicos, como siempre ocurre. Las autoridades de Salud deben irse preparando de una vez y no esperar a que se ponga a la venta la vacuna contra el Coronavirus y la Influenza; que tengan el dinero disponible y sin regatearle. Hay que pagarla, cueste lo que cueste.

El Gobierno derrocha mucho dinero en otras cosas, como en renta en donde se guardó el avión presidencial por 20 meses en el estado de California, Estados Unidos, mientras encontraban un comprador, cuando daba lo mismo que estuviera allá o en la Ciudad de México. Ahora, hace unos días regresó la nave de Peña Nieto, que por capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dejó de usar. La deuda ya está y hay que pagarla, todo lo demás es populismo puro.

No tienen dinero los padres de familias para que sus hijos reciban clases por Internet

Muchas familias no tienen dinero para contratar servicio de Internet, menos para la compra de computadoras para que sus hijos puedan estudiar en línea. Además, en estos tiempos modernos en donde el papá y la mamá trabajan, no tienen tiempo para acompañar a los menores en sus clases. Nos comentan algunos padres que apenas pudieron salir del compromiso el ciclo escolar anterior, pero no creen que ahora podrán.

El Gobierno debería de esperar a que la pandemia del coronavirus pasara y después estudiar en forma corrida, o buscar otra de forma de hacerlo. Estas medidas ponen más nerviosa a la población, porque se actúa como si el Coronavirus no fuera a pasar nunca. La medida de la educación en línea afectaría principalmente a los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria; en cuarto, los niños ya saben leer, más o menos, y podrían entender las clases.

Ahora, no todos los padres de familias están preparados para apoyar a sus hijos, muchos no tienen los estudios suficientes. Asimismo, conozco a padres de familias con estudios que no entienden las clases que les envían a sus hijos por Internet…No sé si las autoridades de educación harían un cambio en el programa para el próximo ciclo escolar.

A los padres de familia se les debería de motivar, con pago de Internet, computadora o con un salario, no vaya a pasar lo mismo que con el pago para los abuelos que cuidan los chamacos durante el año escolar para que sus papás trabajen…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

