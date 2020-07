Falta apoyo a los municipios por parte de la Federación y el Estado: Celida López

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, no sabe aún si buscará la reelección en un municipio sin dinero, con deudas y con una crisis sanitaria; además, sin los apoyos necesarios por parte del Gobierno federal y estatal. Me siento muy cansada y frustrada, porque después de muchos esfuerzos para salir adelante por parte de los funcionarios municipales, se recibe el rechazo por parte del Congreso del Estado a los nuevos proyectos, principalmente de obras.

En la administración municipal se tienen muchos problemas económicos y nos las vemos “negras” para pagar salarios a los trabajadores y empleados y las deudas. No obstante, a la situación financiera, hemos logrados salir adelante con los programas de gobierno de obras públicas, recolección de basura y pavimentación con recursos propios del ayuntamiento. Tenemos una promesa de apoyo del Gobierno federal por 500 millones de pesos, pero estos no llegan, dijo.

Siempre es interesante platicar con la alcaldesa de Hermosillo, porque no se “anda por las ramas” para señalar cosas, como la falta de apoyo por parre de los gobiernos federal y estatal a los municipios, no solo a Hermosillo. López Obrador no es un presidente municipalista y todo lo quiere hacer él desde la presidencia y, Claudia Pavlovich, no brinda el apoyo suficiente a los municipios, menos a los morenistas y sin esos apoyos no se puede salir adelante.

No se quién inventan las encuestas que le dan ventaja a Alfonso Durazo de Morena

No sé quién inventa las encuestas electorales en relación a los aspirantes a la gubernatura del estado de Sonora, en donde le dan la ventaja al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el país, Alfonso Durazo Montaño. No sé cuanta personas de Sonora conozcan a Durazo, creo que es el menos conocido de todos los aspirantes. Ernesto Gándara Camou (PRI) es muy conocido, al igual que Antonio Astiazarán Gutiérrez (PAN), o María Dolores del Río (MC).

Celida López Cárdenas, presidenta Municipal de Hermosillo, es una política muy conocida, después de ocupar una Curul en el Congreso del Estado y ahora en su actual cargo; Sylvana Beltrones Sánchez, exdiputada federal y actual senadora, también es muy conocida por los sonorenses y; el empresario cajemense, Ricardo Bours Castelo, también es muy conocido en el Estado. Creo, sinceramente, que Durazo Montaño es el menos conocido por los sonorenses.

Con una buena campaña el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), puede dar a conocer a Alfonso y hasta podría ganar la elección a gobernador de Sonora, pero en estos momentos, no creo que salga adelante en una encuesta, por lo que se busca engañar a la gente y eso es muy peligroso. Lo que se conoce de él es que es un hombre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En Seguridad Pública no tiene buenos números que de dar al pueblo.

Inversión de empresa BD Medical generará 1,600 empleos en Hermosillo: CPA

La confianza y certidumbre que brinda Sonora para la inversión permite atraer más empresas y fortalecer la generación de empleos en la entidad, sostuvo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al anunciar el inicio de operaciones de BD Medical en Hermosillo que generará 1,600 nuevos empleos en el estado.

Acompañada por funcionarios estatales, directivos de BD Medical y Grupo Prodensa, la mandataria estatal enfatizó que a pesar de los tiempos tan complicados por la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, el Gobierno del Estado sigue trabajando en la atracción de nuevas inversiones para Sonora, mismas que generan más empleos para las y los sonorenses.

“Realmente, para acabar con la pobreza y con la desigualdad, la fórmula es generar empleo, para que la gente esté bien pagada, que esté bien remunerado su empleo y que tengan los accesos y servicios de seguridad social, eso es clave para mí como gobernadora”, afirmó.

En Sonora, hay 26 empresas distribuidas en siete municipios, que fabrican dispositivos médicos, las cuales generan 17 mil 240 empleos, detalló la titular del Ejecutivo Estatal, y añadió que BD Medical, actualmente, tiene dos plantas en Nogales, las cuales generan en conjunto 4 mil 721 empleos.

La gobernadora Pavlovich apuntó que con el proyecto de la unidad de Medication Delivery Solutions en Hermosillo, ubicada en el Parque Industrial Vie Verte, se generarán 1, 600 empleos y, actualmente, ya se encuentran más de 550 personas contratadas que se dedican a la manufactura de sets de infusión.

“Tienen las puertas abiertas de mi gobierno, esto es solo el principio, ustedes ya han trabajado con nosotros y quiero que sepan que tengo clarísimo que lo que tengo que hacer como gobernadora es ser facilitadora con ustedes, para que puedan realizar su trabajo y su trabajo es muy valioso que es generar empleo”, aseguró…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

