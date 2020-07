Regresan clases a los hogares porque se aferra el Coronavirus en Sonora: Claudia Pavlovich

El comportamiento de la pandemia por Covid-19 en Sonora ha sido atípico y no ha dado tregua a ningún sector, por eso al iniciar el ciclo escolar 2020-2021 ningún niño, niña o joven sonorense estará en las aulas y se establecerán métodos y plataformas alternativas para continuar su educación indicó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. No podemos, dijo, poner en riesgo la salud de estudiantes, maestros, directivos, personal educativo y sus familias.

Al reunirse de forma virtual con autoridades educativas, rectores, directores, docentes, supervisores, representantes sindicales de todos los niveles educativos, así como el presidente de la Asociación estatal de Padres de Familia, la mandataria sonorense reiteró que no se puede estresar más al sistema de salud de la entidad regresando a las y los alumnos a las aulas, ya que en este proceso se pueden incrementar los contagios.

“Estamos viviendo tiempos inéditos y, sin embargo, estamos llevando a buen puerto a nuestros alumnos, de nada nos sirve tener alumnos de 10 que van a tener a padres o madres, o a ellos mismos, sin vida; o bien, enfermos. El virus no nos ha dado tregua, porque hasta el momento yo no les puedo decir cómo va a terminar o cuándo va a bajar esta pandemia, ni aquí en Sonora ni en el mundo entero, es un comportamiento atípico, anormal, con todo ello les comunico: por ningún motivo podemos iniciar clases presenciales en ningún nivel, absolutamente en ninguno”, indicó.

En esta revisión se le informó cómo a través del uso de estrategias para la educación en el hogar, el fortalecimiento del trabajo a distancia mediante la comunicación personalizada con los estudiantes y sus familias a través de diversos mecanismos, teniendo siempre el cuidado de la salud de alumnas, alumnos, maestros y demás personal del sistema educativo.

“Se establecieron mecanismos para que estudiantes realicen actividades educativas desde sus hogares, se habilitaron plataformas tecnológicas en bachillerato y universidades para la educación a distancia, privilegiando contenidos esenciales, y aprendizaje de acuerdo al nivel educativo y al área del conocimiento específico”, mencionó.

El problema es que muchos de los padres de familia no tienen tiempo para ayudar a sus hijos en sus estudios, como debería de ser, ya que ellos trabajan y apenas les alcanza el tiempo para realizar sus actividades. Sin embargo, ya lo hicieron muy bien y las autoridades educativas esperan que lo sigan haciendo, sin recibir paga alguna.

Ojalá llueva mucho en Sonora, pero no como en los estados del norte del país

Ojalá nos llueva mucho en Sonora, pero no como en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde los fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora, en donde los fuertes aguaceros destruyeron ciudades enteras, incluyendo sus capitales. Los bulevares, calles y avenidas se convirtieron en ríos en donde las autoridades no pudieron hacer nada, solo esperar a que pasara la tormenta.

En Sonora también ha llovido, poquito, pero ha llovido, pero el sector agropecuario todavía no lo declara un año lluvioso…Desde hace muchos años (unos 10 años) Sonora no se declara año lluviosos, en donde los ganaderos y los agricultores sean beneficiados y de esta forma ahorrarse en compra de alimento y agua, entre otros insumos. Sin embargo, el pueblo no gana nada.

Las lluvias sí benefician al pueblo, porque gracias a ello no registra la falta de agua, ya que los pozos, presas y el subsuelo se alimentan, al cargarse los mantos acuíferos. En Hermosillo no habrá escasez de agua, qué bien, porque se agravaría el problema de la pandemia del Coronavirus, que se ha estancado en la entidad, principalmente en nuestra capital. Gracias a Dios saldremos pronto de este mal momento de Salud, en donde han muertos familiares y amigos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

