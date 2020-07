Entrega gobernadora Pavlovich rehabilitación de pavimentos del bulevar Agustín de Vildósola

Como parte de los trabajos de rehabilitación de vialidades principales en los municipios de Sonora, así como de la infraestructura pluvial para evitar inundaciones en épocas de lluvia, estamos entregando esta importante obra para agilizar el flujo vehicular en una zona de gran saturación en la capital sonorense, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, la mandataria supervisó la conclusión de la obra de rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en el bulevar Agustín de Vildósola, entre 5 de Mayo y Solidaridad. “Esto es lo que nos toca hacer al Gobierno del Estado, apoyar a las ciudades, con las vialidades grandes donde transita mucho tráfico, son vialidades que muchos usan, va a beneficiar a cientos y miles de personas”, indicó.

En esta vialidad, la gobernadora Pavlovich Arellano corroboró también la rehabilitación del drenaje pluvial y destacó que aunque es una obra no visible en la superficie, es de gran utilidad para quienes transitan por la zona, ya que ello ayudará a evitar inundaciones en épocas de lluvias. “Incluye el drenaje pluvial, que son las obras que nunca se ven, aquí está esta obra muy importante, para que en esta zona que siempre se inundaba ya no pase eso”, señaló.

Ricardo Martínez Terrazas informó que el monto de inversión de la obra fue de más 20 millones de pesos y consistió en fresado y extracción de carpeta asfáltica, calafateo, riego de liga, renivelación, suministro y colocación de carpeta, demolición, carga y retiro de carpeta existente en área de bacheo profundo y área de vado, colocación de base hidráulica en área de bacheo y vado, colocación de concreto hidráulico en área de vado, así como nivelación de pozos de visita.

Los próximos candidatos deben de tener mucho cuidado al celebrar mítines

Los próximos candidatos a los diferentes puestos de elección popular deberán tener mucho cuidado en sus recorridos de precampaña y campaña por los 72 municipios de Sonora. El clima de violencia que afecta a todo el país ha llegado a Sonora y vale más actuar con precaución para no exponer a sus seguidores. Nada de mítines masivos, preferibles las reuniones con poca gente. A los mejor los cierres de campaña podrían ser con más personas, pero en lugares cerrados.

Lo bueno que como aspirantes pueden hacer campañas en cualquier lugar sin que ninguna autoridad electoral los moleste y esperar los tiempos para las reuniones privadas. De todos modos, la gente ya no acude a los mítines como antes, cuando los candidatos medían su fuerza de acuerdo a las multitudes, aunque sabían que eran acarreados y pagados, ellos sentían bien. Ahora los medios de comunicación y las redes sociales jugarán un papel muy importante.

Los políticos y los no políticos que tengan intenciones de buscar un puesto de elección popular se pueden ir “destapando” desde ahora y, para cuando lleguen los tiempos de precampañas y campañas, lo ciudadanía ya los conozcan y será más fácil pedir el voto…La gente a la hora de votar no sabe por quién hacerlo, porque no conoce a los candidatos y votan de acuerdo a los que les dicen los líderes de las colonias, que son los encargados de comprar los votos.

En estos tiempos modernos se han acabado los líderes de barrio, porque la gente dejó de creer en ellos al no responder con a sus peticiones los candidatos cuando llegan al poder. Le pasó al PRI y al PAN, ahora les está pasando con los alcaldes, diputados y demás del partido Morena, que se han olvidado de las promesas de campaña. Los municipios gobernados por los alcaldes de Morena no han podido con el “paquete”. Tienen buena voluntad, paro no están preparados para gobernar.

No se puede gobernar un municipio sin dinero

El difícil gobernar un municipio cuando no hay dinero y, en estos tiempos de pandemia del Coronavirus la situación se complica aún más, porque la gente del pueblo con los primeros que ocurren es con los alcaldes para que busque una solución a sus problemas. La gente quiere que los alcaldes les resuelvaN los problemas de todo tipo, sin saber si estos son de su competencia. Pero sí, para eso están los presidentes municipales para que atienda los problemas de su municipio.

Un problema como la pandemia del Coronavirus tiene que ser atendido por las autoridades de Salud de los municipios y después estas turnarlos a las otras instancias de gobierno. A los municipios pequeños se las ven “negras” para pagar los sueldos de sus trabajadores, menos tienen con qué combatir una enfermedad como lo que está atacando a todo el mundo. Si los alcaldes no están preparados para gobernar, les es imposible llegarles a los gobernadores para pedirle ayuda.

Es casi imposible llegarle a la oficina de los gobernares, se necesita una “palanca” muy buena, que derrumbe las barreras de una bola de achichinques que no dejan acercárseles. Los alcaldes de municipios pobres les es imposible tener ese contacto personal con los mandatarios estatales, por eso las cosas no se componen en sus “terruños”. En lo personal visito pocos los municipios del río de Sonora, pero cada vez que lo hago los miro igual, en ocasiones hasta más atrasados.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson