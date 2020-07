Continúan las balaceras, muertes violentas y decomiso de armas en Sonora

Continúan las balaceras, muertes y decomiso de armas en Sonora, mientras las autoridades no demuestran con hechos que cuentan con un sistema de inteligencia eficaz y capaz de prevenir los hechos de violencia. A diario se registran enfrentamientos a balazos entre “buenos y malos”, pero la gente no sabe quiénes son unos y quienes son otros, ya que todos portan uniformes y armas de alto poder. Ahora hasta los soldados cambian de color de uniforme, todo depende del clima o del humor en que haya amanecido el jefe militar. A veces portan uno verde y en ocasiones uno café.

Al parecer las bandas delictivas conocen los protocolos militares, porque ellos también cambian de uniforme los mismos días. Lo que no me explico es cómo adquieren las bandas del mal las armas de alto calibre, en ocasiones más sofisticadas que las del Ejército mexicano. La delincuencia organizada al parecer cuenta con campos de entrenamiento en donde preparan a sus sicarios, ya que esas armas no cualesquiera las sabe manejar…Se sabe que muchos de los sicarios son exmilitares, expolicías federales, ex estatales, ex municipales y desertores de las fuerzas armadas.

También podría ser gente común que se “alistan” en esos grupos de poder por necesidad, al hacerles estas buenas promesas y ellos aceptan al no poder salir de la situación económica en que se encuentra. La crisis que viene “arrastrando” el país desde hace años cada día se torna más difícil y no se alcanza todavía mirar “la luz en el túnel”. Y, si a todo esto le agregamos los males económicos y de salud que ha causado la pandemia del Coronavirus, el pueblo se “tambalea”. Hay que tener mucha fe en Dios y pronto superaremos todos estos males, ya verán que sí.

Lo cierto es que el Gobierno federal del Morena no ha podido con los grupos del crimen organizado que operan en todo el país y a estas alturas del juego ya no puede echarles la culpa a las administraciones anteriores del PRI y del PAN. Esto podría afectar a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, en sus aspiraciones a la candidatura a la gubernatura del estado. Lo que más le convendría a Alfonso, es venirse a Sonora para reforzar su presunta precandidatura y dejarle la “víbora chillando” a otro. El bavispense tiene que cuidar su candidatura.

A como se están dando las cosas en Sonora, podría alcanzar la violencia que se está generando en el centro del país a nuestra entidad, más ahora que algunos cabecillas de grupos criminales han sido trasladados de la Ciudad de México a los penales de Hermosillo, como el líder del grupo Tepito y a un presunto asesino de los estudiantes de Ayotzinapa…Con la llegada de estos cabecillas, se dejan venir con él sus más cercanos colaboradores formándose nuevos grupos aquí.

Presenta Ford la nueva Bronco Sport a Gobernadora Claudia Pavlovich

La llegada de un proyecto tan importante a nuestro estado es muestra de que Sonora sigue siendo punto de referencia de productividad y calidad, a pesar de los momentos que estamos viviendo tan complicados, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la presentación del nuevo vehículo Ford Bronco Sport que será producido en la capital sonorense. En un recorrido por la planta, donde estuvieron directivos de Ford Motor Company y funcionarios estatales, la mandataria sonorense destacó que aun con este escenario adverso, el estado sigue siendo un referente de estabilidad y certeza para la inversión y con ello la atracción de proyectos de nivel internacional, generadores de empleo y desarrollo para la entidad.

“Es una realidad, aquí están los trabajadores de Ford, gracias a ellos, a su excelente mano de obra y, por supuesto, a los ingenieros, en Sonora se depositó la confianza; a pesar de todas las adversidades seguimos avanzando y seguimos generando oportunidades para nuestra gente”, afirmó… El nuevo modelo de vehículo a desarrollarse en el estado se apega a la idiosincrasia del sonorense, recalcó la gobernadora Pavlovich, al ser todo terreno y superar hasta las más duras pruebas que se presentan en el camino, como lo han hecho las y los sonorenses ante esta pandemia.

“La llegada de la Bronco Sport a producirse en Sonora es algo realmente muy importante, primero que nada, porque es un nuevo modelo que como ustedes saben se lanzó por parte de Ford con una gran expectativa y con gran resultado, el tema de las preventas está fuertísimas y la verdad es que estoy muy contenta porque eso nos va a generar mucho empleo aquí en Sonora; porque Ford no solamente son los empleos directos sino los indirectos que crea”, aseguró.

En el recorrido, la mandataria estatal pudo observar la producción y conocer las características del nuevo Ford Bronco. Acompañada del gerente de calidad de la Planta Ford Hermosillo, Everardo Estrella, la gobernadora Pavlovich realizó una prueba de manejo en una de las nuevas unidades Bronco que se producirán en Sonora.

Por su parte, Enrique Araiza Méndez, director de Operaciones de Manufactura de Ford Motor Company México, señaló que la Planta Ford de Hermosillo, la cual se destaca a nivel internacional por sus buenos resultados y calidad, será encargada de producir uno de los tres modelos de Bronco a nivel global, lo que habla de la excelente mano de obra que existe en Sonora.

“La planta de Hermosillo, como siempre, ha sido seleccionada por ser una planta altamente capaz de entregar buenos resultados, buena calidad y alto valor para nuestros clientes, ésta es una muy buena señal para la ciudad de Hermosillo, para el estado de Sonora, porque representa inversiones muy importantes y finalmente trabajo para muchísimas familias”, dijo.

Producto de este nuevo proyecto, en su primera etapa en la Planta Ford Hermosillo se crearán alrededor de 500 nuevos empleos, detalló Araiza Méndez, estos, sumados a los 3 mil puestos de trabajo directos ya existentes y cerca de 1,500 indirectos representan alrededor de 5 mil empleos directos e indirectos.

Previamente, Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en el estado, señaló que se han invertido más de mil millones de dólares en las instalaciones de la planta Ford Hermosillo y más de 350 millones de dólares por parte de sus proveedoras para la producción del nuevo modelo Bronco, declaró…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

