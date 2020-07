Se suma Petra Santos a la lista de aspirantes a la gubernatura de Sonora

En Sonora la “caballada está gorda” y lo que sobrarán en las próximas elecciones son candidatas y candidatos a la gubernatura del estado, al sumarse a la lista de aspirantes la sanluisina Petra Santos Ortiz, a un año de las próximas elecciones.

Las otras mujeres son la senadora SylvanaBeltrones Sánchez; la Presidenta Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas; la titular del deporte en el país, Ana Gabriela Guevara Espinoza; y, la diputada local, María Dolores del Río Sánchez… Cualquiera de ellas podrían llegar a la gubernatura y ocupar la silla de Claudia Pavlovich.

Por parte de los varones se encuentran más que listos el nogalense y actual secretario de Gobierno de la administración estatal, Miguel Ernesto Pompa Corella; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño; el exsenador y exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou; el exdiputado federal y exalcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán Gutiérrez; el empresario de Ciudad Obregón y exalcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo; y, el “tapado”.

A pesar de los problemas por lo que atraviesa el estado, la pandemia del Coronavirus y la supuesta falta de dinero, los aspirantes a la candidatura por los diversos partidos se muestran optimistas y con deseo de convertirse en servidores públicos desde la gubernatura del estado. Todos ellos tienen experiencia política y saben en lo que se están metiendo, porque al aspirar a un puesto de elección popular, quiere decir que tienen dinero para seguir avanzando hasta llegar a la candidatura. No cualquiera se “avienta” nada más porque sí, debe de contar con un respaldo.

Entre los aspirantes varones hay varios con experiencia en campañas políticas, como el caso de Gándara Camou, el popular “Borrego Gándara”, que esta será la tercera ocasión en intentar llegar a la gobernatura de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los que se sumen; Toño Astiazarán que ha sido diputado federal en dos ocasiones y alcalde de Guaymas, ex priista y que ahora buscará llegar a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN); Ricardo Bours Castelo, un político con un “colmillo” muy largo”, ex alcalde de Cajeme y que irá por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Alfonso Durazo, un joven maduro, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio, como dirigente del PRI nacional, funcionario de Sedesol y como candidato a la Presidencia dela República; ex secretario particular de Vicente Fox Quesada, Presidente de México; muy cercano a Andrés Manuel López Obrador en sus andanzas como candidato y dirigente de Morena en Sonora; y, el joven y talentoso Miguel Ernesto Pompa Corella, exdiputado local y que ha hecho un gran papel como secretario de Gobierno en la administración estatal que encabeza Claudia Pavlovich.

Por las mujeres la más experimentada es Petra Santos Esquer, que, aunque no es de Sonora, tiene muchos años residiendo en San Luis Río Colorado y es una auténtica luchadora social de la izquierda a favor de los campesinos y de las clases sociales bajas y muy bajas. Ha sido diputado local y federal, además de funcionaria federal. Es una mujer que inició sus luchas con el partido comunista, después en el PSUM (Partido Socialista Unificado de México), el PRD y ahora en Morena…Es una política de altos vuelos con capacitación en el Kremlin de la URSS.

Fue amiga personal de Mijail Gorbachov, el último dirigente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y padre de la Pereztroica. Se dio el lujo de bailar en una fiesta con el líder soviético. O sea, no es ninguna improvisada en la política…Después le sigue la exalcaldesa de Hermosillo y exdiputado federal y, exdiputada local en dos ocasiones, María Dolores del Río Sánchez; luego la alcaldesa de Hermosillo y ex diputad local, Celida López Cárdenas. También con experiencia legislativa se encuentra Ana Gabriel Guevara Espinoza, exsenadora y diputada federal con licencia y, actualmente, titular la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Firma Gobernadora convenio con Universidad Complutense de Madrid

Para continuar el fortalecimiento de programas de intercambio académico en el extranjero, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el cual las y los jóvenes sonorenses podrán inscribirse en la institución madrileña como estudiantes comunitarios o residentes.

En reunión virtual, en la que participaron funcionarios estatales y directivos de la UCM, la mandataria estatal resaltó que, desde marzo de 2019, cuando tuvo la oportunidad de visitar el campus universitario en Madrid, buscó la oportunidad de establecer un acuerdo de colaboración para beneficio de las y los sonorenses, y hoy, a pesar de las dificultades por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), se puede hacer realidad.

A través de este convenio, los estudiantes que así lo deseen podrán tener un descuento de 81 por ciento en el ciclo escolar anual en el nivel licenciatura, 46 por ciento en el ciclo anual para maestría y una cuota especial para doctorado, de acuerdo a los requisitos de ingreso que señala la propia UCM; para más información, las y los interesados pueden solicitarla a la Dirección General de Internacionalización y Asuntos Globales de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

“Desde que inicié como gobernadora, fue una de mis prioridades, el intercambio estudiantil, que mis estudiantes tuviesen oportunidades de estudiar en Madrid, en Canadá, en China, en Estados Unidos y lo hemos logrado”, afirmó.

El Gobierno de Sonora, actualmente, cuenta con 58 acuerdos con distintas universidades, centros de investigación e institutos mexicanos, dijo la titular del Ejecutivo estatal, por lo que es de gran importancia sumar este importante convenio con esta prestigiosa institución y ser Sonora la primera entidad en firmar un acuerdo de esta naturaleza.

La gobernadora Pavlovich destacó que, con este convenio, que inicia a partir del ciclo 2020-2021, los estudiantes sonorenses adquieren el estatus de estudiantes comunitarios o residentes para el pago de inscripción en programas de licenciatura, maestría y doctorado que ofrece la UCM.

Añadió que 20 estudiantes sonorenses contarán con un crédito educativo por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, por una cantidad de 10 mil pesos mensuales para cubrir gastos de viaje, hospedaje o manutención, durante todo el tiempo que duren sus estudios. Hasta mañana, con el favor de Dios.

