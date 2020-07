Se vieron los comercios llenos de compradores el fin de semana en el Centro

No sé si la gente tenga mucho dinero o mucha necesidad de comprar algo, porque viernes, sábado, domingo y lunes, pudimos mirar el centro comercial del primer cuadro de la ciudad de Hermosillo repleto de personas haciendo largas colas para entrar a los establecimientos. Ni el fuerte calor registrado en esos cuatro días frenó a las multitudes. Como no dejan entrar “en bola”, las banquetas y las aceras de las calles se vieron llenas de desesperadas compradoras y compradores, que, como siempre, se llevan a todos los chamacos como si fueran días de campo.

Se pudo ver más gente cuando se acercaba la hora de los cierres de los comercios, las tres de la tarde, porque así somos los mexicanos, todo a última hora, pero es bueno, quiere decir que hay dinero en los bolsillos de los hermosillenses, porque la mayoría de los comercios son pequeños en donde los clientes compran con dinero en efectivo.

Además, la gente tenía ganas de salir y en cuanto dieron “luz verde” las autoridades lo hicieron, no importándoles la pandemia del Coronavirus. Ojalá, que al respirar aire fresco y caminar los libre del terrible mal.

Por supuesto que no se respetó la sana distancia en las filas para entrar a los comercios y los futuros compradores se entretenían jugando con el teléfono celular, o realizando llamadas. Las temperaturas estuvieron a 40 grados centígrados a la sombra, o más, pero no les importaba porque ya estaban en libertad de poder caminar, correr y, por supuesto, disfrutar los fuertes rayos del sol capitalino. El sol es saludable y muy necesario para el cuerpo. Sin embargo, todavía no se vuelve a la normalidad al no abrir las puertas la mayoría de los negocios.

También regresaron los vendedores ambulantes fijos y semifijos, lo que no vimos fue a personas que piden ayuda a los transeúntes, eso no quiere decir que no hayan asistido. Lo cierto es que Hermosillo se volvió a ver con vida y esto es bueno para la economía local. Ojalá que este atrevimiento de la ciudadanía no resulte contraproducente y se incremente el número de contagios del Coronavirus, esperemos en Dios que no. La autoridad de Salud federal pasó a Sonora del semáforo rojo a naranja, mientras que la autoridad de Salud estatal mantuvo al estado en rojo.

Lo mejor es que cada uno de nosotros nos cuidemos siguiendo las recomendaciones de la secretaría de Salud estatal y, si nos alcanza el virus, pues ya sería la voluntad de Dios. Si las autoridades nos cuidan orientándonos y nosotros no salimos a la calle, nos lavamos las manos muchas veces al día, no saludamos de mano, ni de abrazo, ni de besos, se corre menos riesgo de que nos pegue la enfermedad.

Esta situación que está viviendo Sonora y el país, podría traer más divorcios, porque el cuerpo necesita cuerpo, me decía alguien…En el centro también miré a muchas parejitas de novios sin guardar la sana distancia, sino todo lo contrario…Estos son chavos que no traen en mente al Coronavirus y que solo viven su momento… y hacen bien.

Por otra parte, el fin de semana dieron a conocer que ya se encuentran listas tres vacunas para contrarrestar el Coronavirus: Una en Inglaterra, que ya fue probada y aprobada, otra en China que también fue probada y la otra en Estados Unidos, probada, pero sin aprobar. Se espera que para antes de que termine el año se encuentren disponibles en todos los países del mundo, principalmente la Británica que ya empezaron su producción y esperan tener millones de dosis para el próximo mes de septiembre… Qué bien.

Cierran miembro de la tribu Yaqui la carretera de “cuatro carriles” de Sonora

El Gobierno del Estado de Sonora siempre ha estado atento a las necesidades de los habitantes de los pueblos de la etnia Yaqui, por lo que en el tema específico del bloqueo carretero que mantienen a la altura de Loma de Guamúchil, si bien sus peticiones corresponden al orden federal, se le ha apostado siempre al diálogo para evitar afectaciones a terceras personas, destacó Miguel Pompa Corella.

El secretario de Gobierno en la entidad indicó que la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha sido siempre privilegiar el diálogo y continuar el trabajo coordinado sumando al Estado a las mesas instaladas por el Gobierno Federal.

“Es una preocupación que tenemos como Gobierno de Sonora y se está participando en pláticas con autoridades federales, tanto en lo que es la carretera, el ferrocarril, Telmex con la fibra óptica, Comisión Federal de Electricidad y otros temas que son competencia del ámbito federal, no obstante, por instrucción de la gobernadora, hemos estado en comunicación con la Secretaría de Gobernación, con el INPI, con la SCT, con Sedatu, para ver de qué forma podemos sumarnos y con ello resolver los planteamientos que ha venido haciendo la etnia Yaqui”, aseveró.

Añadió que la gobernadora Pavlovich tuvo comunicación este lunes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además de que ha habido diálogos con Hugo Aguilar, coordinador de derechos indígenas del INPI, así como con representantes de Sedatu y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para generar un consenso y brindar atención a las comunidades yaquis.

Todo esto de da ante la negativa que ha tenido el gobierno federal de atender el llamado al diálogo con las autoridades tradicionales yaquis por diversos planteamientos y solicitudes de apoyo, este domingo bloquearon de forma total la Carretera Federal 15 México-Nogales, a la altura del danzante Yaqui, situación que causó que decenas de camiones permanecieran bajo los rayos del sol en espera de que se abriera el paso.

Sergio Estrella, secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Cócorit, indicó que debido a la construcción y operación de la carretera Internacional, la servidumbre de paso de la fibra óptica, las vías del ferrocarril, el poliducto de Pemex, de los cuales no se ha pagado el uso de suelo durante años, es que optaron por el bloqueo carretero y en las vías férreas en Estación Corral.

“En su momento de construcción y planeación se llegaron a algunos acuerdos, los cuales no se respetaron y no pagaron los derechos correspondientes, por lo cual llegamos al consenso de tomar las vías de comunicación que pasan por nuestro territorio, para llegar a un acuerdo, el cual se centra en la solicitud de cancelación del Acueducto Independencia y el Ramal Norte, así como el ahora llamado Acuaférico en Hermosillo”, manifestó el líder.

Exigen la presencia de las autoridades federales para tomar acuerdos que beneficien a ambas partes, que se centren en el respeto a las leyes tradicionales yaquis y sus usos y costumbres.

Sergio Estrella dio a conocer que este día recibieron algunos citatorios invitándolos a acercarse a varias instancias, sin embargo, ellos esperan que sean autoridades federales o estatales quienes los visiten en los próximos días, ya que desde la semana pasada todas las reuniones con SCT, Ferromex e incluso directivos de Telmex se han cancelado.

