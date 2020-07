Es importante que se dé a conocer la gravedad de la enfermedad del Coronavirus

Vamos a ver cuál es la diferencia entre el semáforo en rojo y el naranja para la ciudadanía, ojalá sea para evitar los contagios en las personas y que Sonora vuelva a la normalidad, y no solo para que las empresas comerciales y de otras abran sus puertas a la población en general. Lo que la ciudadanía quiere es que la enfermedad del Coronavirus desaparezca y que terminen los fallecimientos a causa de esta pandemia. Los colores son “jaladas” de las autoridades federales.

Esta mortífera enfermedad y los grupos de sicarios que operan en Sonora acabarán con la población; la gente les teme a las fuerzas del mal que llegaron a la entidad para quedarse y será difícil que se vayan. Ya aguantaron los más de 40 grados centígrados de calor que se registran a diario, por lo que ambos males superaron la prueba del clima y, al parecer, a las fuerzas policiacas y militares. Ahora, seremos los sonorenses los que nos cuidemos entre sí para salir adelante.

Las autoridades seguirán haciendo su parte y, con la ayuda de la ciudadanía, podríamos salir adelante y, si no, que Dios nos bendiga y nos proteja…Cuando la enfermedad no se atiende a tiempo, las personas con más posibilidades de morir son las que padecen males crónicos como diabetes, corazón, asma, entre otras. Es importante que a cualquier síntoma de falta de aire al respirar, pasen a una institución de salud a que le hagan una prueba del Coronavirus.

Al declararse el estado de Sonora en semáforo naranja por las autoridades federales, no quiere decir que hayan bajados los contagios. El mal se encuentra entre nosotros y continúa creciendo. Los sonorenses no saben de colores, de lo único que están seguros es que la enfermedad permanece en Sonora y cada día son más los contagiados y los muertos. La gente tiene que trabajar para sobrevivir y poder salir adelante. La necesidad los hace salir de sus hogares.

El pasado viernes el vocero del Gobierno federal, Hugo López-Gattel Ramírez, declaró que Sonora este lunes pasaría en la medición de Salud de semáforo rojo a semáforo naranja, mientras que el secretario de Salud de la entidad, Enrique ClausenIberri, dijo que la entidad se mantendría en rojo. No sé quién inventó los semáforos, ni qué tengan que ver con la pandemia del Coronavirus, pero si es por los contagios, muertes y hospitalización, Sonora se encuentra en rojo muy intenso.

Y mientras las autoridades cambian de color al semáforo los comerciantes incrementan precios

Y mientras las autoridades federales cambian se color en los semáforos de Salud, los grandes centros comerciales ubicados en el área del Vado del Rio, han estado haciendo su “agosto” vendiendo los productos de primera necesidad al precio que les da la gana, obligando al pueblo a pagar sin tener a dónde quejarse, ya que estos se rigen por la oferta y la demanda. Debería de haber una autoridad estatal o municipal.

Así la ciudadanía tendría a donde quejarse y no solo desembolsar. Esta función la tenía antes secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pero ahora solo le dejan a la gente buscar lo más barato de “changarro en changarro” perdiendo más tiempo. Sin embargo, los altos precios de los comerciantes están afectando la economía local. Los habitantes de Hermosillo y de Sonora llegan contentos a los grandes supermercados y sale enojada, maldiciendo a todo mundo.

Esto no ayuda en esta tremenda crisis sanitaria por lo que está pasando Sonora y el país, en donde la mayoría de la población no recibe su salario completo y resto no obtiene nada. Si la crisis sanitaria por la que está pasando la entidad es muy seria, pero más la económica, en donde existen familias completas que no se están alimentando bien, ni mal, porque en varias ocasiones pasan días enteros sin comer…Por eso la gente salió a la calle a la “buena de Dios”.

Vivimos en un pueblo religioso y para tomar nuestras decisiones nos encomendamos a Dios y confiamos ciegamente en él, pero no hay que dejarle todo, también las autoridades deben de poner algo de su parte exhortando a los comerciantes voraces a que le bajen los precios a los productos básicos. Son injustos los incrementos de un 100 hasta en un 500 por ciento.

Además, las frutas y verduras no son de la mejor calidad, pero los clientes no tienen otra opción…Están mejor en el changarro de la esquina, tal vez un poquito más altos los precio, pero de buena calidad…Esto también lo deberían de hacer las autoridades municipales, principalmente en los pueblos del río Sonora y la sierra, en donde los comerciantes venden los productos al precio que les da la gana y, el pueblo, tiene que pagar…Regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson