Se faja los pantalones el Secretario de Salud de Sonora, seguirá en rojo

Y luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció que Sonora pasaría a partir de la semana próximo a color naranja en el semáforo de riesgo, el secretario de Salud de esta entidad, Enrique Clausen Iberri, dijo que nomás no, que aquí seguiríamos en rojo.

No es el mejor momento para que Sonora pase al semáforo naranja, pues tal acción facilitaría el incremento de contagios en la entidad y, por ende, la saturación de hospitales, manifestó el funcionario estatal.

‘’Honestamente, aún no estamos listos para ceder un milímetro de relajación. No podemos relajarnos aún. No es lo más conveniente’’, declaró y tiene mucha razón. ¡Qué bueno que se faje los pantalones!

Y lo más importante, no se trata de un capricho, sino que a diario vemos como suben los números de muertos y contagiados por este virus, así que lo primordial, es que la gente siga quedándose en su casa, tanto como pueda, para no caer en los excesos de confianza.

‘’Más movilidad, significa más transmisión y eso no queremos para las familias sonorenses. Queremos que quede muy claro, no es el mejor momento para estar en naranja, tenemos que seguir cuidándonos, recalcó.

Los mexicanos confundidos con tanta información del Coronavirus

De por sí, estamos muy confundido con relación a la pandemia del Coronavirus y su peligrosidad, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice a la gente que es tiempo de salir a la calle, su subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez, dice que no; el secretario de Salud de Sonora, Enrique Claussen Iberri, hace un llamado para quedarse en casa y la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, autoriza la apertura de comercio del centro de la ciudad de 9:00 a 15:00 horas y a los grandes centro comerciales hasta las 21:00 horas, además de la libre circulación de vehículos hasta las nueve de la noche…Todo esto confunde, porque los contagios y las muertes continúan.

Creo que los funcionarios de Gobierno andan igual o más confundidos que la gente del pueblo que está atenta de los medios de comunicación para saber qué otra cosa se les ocurre decir a los funcionarios de gobierno. Es necesario que estos se pongan de acuerdo porque va a llegar el día, si es que no llegó ya, en que la ciudadanía nada más los escuche como locos desesperados sin saber qué decir para tener entretenidos a los habitantes de Sonora. Uno, que platica con mucha gente del pueblo, se puede dar cuenta de lo confundido que se encuentra los habitantes de Sonora.

La única realidad que existe en Sonora, es que cada día son más los contagios y los muertos que está produciendo este mal, que no respeta posición social, ni sexo, ni niños y adultos. Uno sale a dar la vuelta en el carro para mirar el movimiento vehicular y de personas, sin bajarse de la unidad, y nos podemos dar cuenta que, aunque no son todos los autos de Hermosillo, sí son muchos los que circulan diariamente por la ciudad, a pesar de los fuertes calores arriba de los 40 grados a la sombra. Unos hacemos caso y otro no, de no exponernos al contagio del coronavirus.

Ahora sí, todo mundo fuera de casa, nada más guardando las medidas de sanidad, como el ponerse el cubrebocas, los calzones y el brassier; también se podrán organizar festejos y borracheras conservando la sana distancia entre una persona y otra. Estas serán más ruidosas, porque en las conversaciones se tendrá que gritar, en lugar de platicar…Después de que ya no hay medidas de sanidad que guardar, dejaremos de escribir de estas y de los contagios y muertos que se vayan registrando. Nos dimos cuenta que los gobiernos le ponen el color que quieren a los semáforos.

Asume Gobernadora Claudia Pavlovich la vicepresidencia de la Conago

Los gobiernos de los estados y la federación deben trabajar conjuntamente en momentos tan complicados como los que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19, compartiendo experiencias y programas para atención a toda la población, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al asumir la vicepresidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, junto con Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, quien fue nombrado presidente de la misma, en sustitución de Carlos Mendoza Davis.

La gobernadora Pavlovich participó a través de una reunión virtual en la quincuagésima novena reunión ordinaria de la Conago, donde reconoció el trabajo realizado por Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur al frente de Conferencia, y agradeció su nombramiento como vicepresidenta de este organismo. Subrayó que en estos momentos se necesita el apoyo de los tres órdenes de gobierno para salir adelante de esta contingencia y se comprometió a seguir trabajando para ello, haciendo equipo con el gobernador de San Luis Potosí, nuevo presidente de la Conago.

La gobernadora Pavlovich resaltó la importancia de que se brinden mayores recursos a las entidades para hacer frente a esta pandemia, ya que es un tema que ni estados ni federación tenían presupuestado, mucho menos podría haberse previsto la fuerza con la que llegó.

“Estamos viviendo momentos inciertos y creo que la Conago puede fortalecerse y debe ser la voz y los oídos de todos los mosaicos que existen en nuestro país, donde cada quien, por nuestras regiones, por nuestra idiosincrasia y la forma en que cada quien vivimos tenemos diferentes problemáticas, obviamente coordinados siempre con la federación, creo que es la forma más importante y más idónea de salir adelante todos juntos”, indicó, durante la reunión en la que estuvo acompañada de Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal.

